獨家／健身圈知名運動按摩師伸狼爪 誆「抓鳳筋助體雕」偷拍下體硬上女客

小惠指控台中何姓運動按摩師假藉抓鳳筋可雕塑身材性侵她，並出示雙方對話截圖。林慶祥攝

台中一名自稱海軍陸戰隊退役的何姓運動按摩師，平日在知名健身房運動兼攬客，佯稱他有獨門手法會「抓龍筋、抓鳳筋」，可減少大腿浮腫、達到體雕塑身效果，許多健身房會員因此找他推拿。一名現年24歲的女子為追求健康、美麗，慘在按摩床上被何男性侵得逞。被害人提告後，一度因證據不足遭不起訴，她聲請再議後，檢方上門搜索，赫見按摩師手機內存放大量女客下體照，才將這名色按摩師依強制猥褻、強制性交罪嫌起訴。

這名自稱海軍陸戰隊退役的何姓按摩師，在個人、工作室社群帳號上，常貼出自己健身、運動時秀肌肉的照片，以及大量他幫客人推拿的照片，他把客群鎖定運動疲勞者且採預約制，不少客人都是他在健身房認識或是會員間彼此介紹來的，何男在中部健身圈裡堪稱小有名氣。

廣告 廣告

年僅24歲的被害人小惠（化名）去年在林姓閨蜜推薦下認識何姓按摩師，3人都是同一健身房的會員，由於何男標榜是陸戰隊退役、受過專業訓練，還聲稱可透過推拿協助體雕塑身，小惠因此心動。

灌輸淋巴排毒、體雕 塑造專業形象

去年8月6日，小惠第1次到何男位於台中市北區的工作室按摩。當天，何男相當規矩運用手技與儀器進行指油壓，過程中僅告訴小惠，「妳大腿水腫，不但體態不好看，也可能是有婦科疾病的徵兆」。

何男一番聽似專業的分析，讓愛美的小惠心理有了陰影，去年9月小惠2度預約按摩，何男在按壓小惠大腿內側時，建議她做「淋巴排毒」或抓「龍筋」、「鳳筋」。何男當時邊幫小惠推拿邊感慨地說，淋巴排毒效果明顯，在國外很興盛，但台灣人接受度不高等。

小惠說，何男這次也沒有毛手毛腳，僅在敏感地帶邊緣划過，理由是幫他按淋巴，「當時我有覺得怪怪的，但畢竟沒碰到那裡，我以為是正常推拿過程，現在才發現他是一步步試探我」。

第3次按摩時何男就整個大走鐘。小惠說，一開始按摩時，何男就主動提及跟太太性生活不太和諧，甚至說有些女客人按到一半會主動要求特別服務，「這種情況，我會戴套也會控制射精」等語，她當下只覺尷尬，不知如何回應。後來何男又提起要按「龍筋、鳳筋」，小惠說不必，但何男回稱：「如果不按鳳筋，之前的按摩都沒有效果」。

小惠控訴台中知名運動按摩師假借抓鳳筋性侵她。林慶祥攝

接著何男竟強行脫掉小惠的褲子硬上，小惠隨即尖叫喊痛一把推開何男，何男竟笑著回稱：「還好妳制止我，不然我以為妳想要」，接著又稱：「照理講，按G點應該會舒服、高潮」。

小惠打算離去，何男又使出「妳婦科疾病跟水腫要治療」的絕招，並表示會規規矩矩的做淋巴排毒，不會再作出「讓妳不開心的事」，當小惠還在遲疑時，何男突然使勁將她推倒在按摩床上，拿毛巾蓋住小惠的臉，然後親吻、磨蹭小惠下體，甚至拉著她的手去摸自己，小惠終於意識到何男想侵犯她的意圖，用力推開何男，氣沖沖的穿衣服、走人。

小惠越想越氣，找上當初介紹何男的林姓閨蜜訴苦，林女大為氣憤，鼓勵小惠提告討公道。

但因全案發生地點在工作室，沒有其他證人，雙方各說各話，檢方一度以證據不足為由，不起訴何男，小惠不服聲請再議，這次檢方選擇上門搜索，在何男手機內赫然發現大量女客下體照，才將這名色按摩師依強制猥褻、強制性交罪嫌起訴，全案現由台中地院審理中。

何姓按摩師透過姐姐回應，全案已經進入司法程序，基於偵查不公開，對檢方以及對方的指控暫時不予回應，等未來出庭時，會公開相關證據，證實自己清白。此外，何姐表示，類似這樣的「消費糾紛」吃虧的同行很多，她弟弟也很無奈，目前正全力打官司，相信司法會還他清白。

★《鏡報》提醒您：此新聞報導之偵辦進度與資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



回到原文

更多鏡報報導

抓鳳筋變性侵／健身圈按摩師靠體雕洗腦女客 相簿裸照珍藏曝光才起訴

全推給前男友！虐貓惡女「三不知」 裝袋棄屍垃圾車詭辯：不知是貓

市府變摩鐵／銷魂公務員天天午休激戰 公務停車場淪偷情熱區！「搖10年」竟無人知