獨家／偷女鞋還先聞！蘆洲「偷鞋男」出沒 居民怒轟噁心

新北蘆洲一處社區，驚傳噁心的偷鞋怪客。（圖／東森新聞）





新北蘆洲一處社區，驚傳噁心的偷鞋怪客，一名男子先在民眾住家門口徘徊，確認四周無人後，進到公共空間，不但翻動鞋櫃，專挑女性鞋款，更誇張的是竟然還當場把鞋子拿起來大力聞，鄰居發現後大聲喝止，雖然試圖抓捕偷鞋男子，但還是讓他給跑了，現在警方透過車牌找到人，懷疑是到處偷女鞋的慣犯。

一名騎著機車的男子來到民眾住家門口後，就下車左看右看接著走到鞋櫃前方，並拿起一雙涼鞋看了一下就直接往地板一扔。

眼看屋內沒有人，男子行徑變得更大膽，不但伸手打開鞋櫃還在門口一雙一雙挑選鞋子。而他鎖定的全是女性鞋款，過程中男子東張西望，就在確認周遭有沒有監視器和擔心屋主突然回家。

男子準備離開前，還再拿起一雙鞋，但誇張的還在後頭。

六分鐘過後男子又來了，這次男子不藏了，直接鎖定鞋櫃裡頭一雙女性皮鞋，更在偷竊過程中，拿起來大力吸了一口，超變態行徑，讓屋主看傻眼。

屋主趙先生：「他偷鞋子然後還聞一下，而且她只偷女鞋，就覺得很噁心很變態這樣，對呀心裡會怕怕的。」

整起事情就發生在11月29號早上七點多，這名男子來到民眾蘆洲住家之後，因為行徑太詭異，對面鄰居見狀，立刻大喊了一聲。

鄰居：「別跑別跑。」但仍被他給跑了。

對面二樓鄰居透過窗戶，早早就已經注意到男子詭異行徑。因為偷鞋男子在7:07分，就先到住家門口勘查，確認四周狀況後，到了7點13分才再次現身，不但翻動鞋櫃，還聞起鞋子和偷鞋。

對面鄰居：「我兒子叫很大聲叫了一下，對方上車就被他跑了。」

屋主趙先生：「家裡還有小朋友，然後怕他下次來，做出更過分的事還是怎樣。」

後續警方，透過車牌比對，很快就將偷鞋男子查緝到案，並懷疑是偷鞋慣犯，目前雖然已經逮到男子，但讓附近住戶擔心的是男子目前雖然只是偷鞋、聞鞋，但要是他的行為更進一步，恐怕對社區住戶安全造成威脅。

