獨家／傅子純「肺炎併發敗血症」猝逝！醫示警：「這類青壯年」小心

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記者施春美／台北報導

演員傅子純7日驟逝享年46歲，消息一出震撼各界。（圖／資料照）

傅子純7日驟逝享年46歲，消息一出震撼各界，外界原以為死因是急性血癌，但其妻今(10日)表示，傅子純的死亡證明書為「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。發病前，傅子純已有不適症狀，送醫發現肺炎，因此插管治療，後搶救無效。對此，醫師蘇一峰表示，由於病程進展太快，致診斷時間過短，以現有資訊而言，可能是因肺炎導致血氧不足，也因免疫力差而出現白血球大增，當時應該也出現「大白肺」。

46歲演員傅子純曾演出《新兵日記》等戲劇，昨（7）日因血癌病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。經紀公司鳳凰藝能證實傅子純於7日下午4時許病逝，當時稱死因是「急性血癌」。

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傅子純的妻子今出面說明，傅子純的死亡證明書為「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。傅子純發病前身體已有些不適，「我們開車到急診、下車、走到急診室，向醫生交代這幾天不舒服的症狀，才做了之後的處理。」其妻表示，傅子純入院時進行X光檢查，當時肺部有些發炎症狀，也有點喘，並在醫師說明後同意插管治療，最後進入ICU，經過搶救無效才離世。

北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰，接受《三立新聞網》採訪時表示，人若感染肺炎，會出現血氧不足，而有喘的症狀，這時醫師會進行插管治療，此時抽血結果也可能出現白血球過高，因為人感染疾病時，白血球數量會增加，以對抗疾病。

蘇一峰表示，肺炎致死的案例，多發生於長者，青壯年較少，「但若免疫力較差，或是白血病等患者也可能出現肺炎。」因此，民眾若有不適，應儘速就醫，以利診斷與治療。

蘇一峰表示，一般而言，患者進入急診室，醫護團隊會先抽血、血液抹片，甚至骨髓穿刺檢查，以利診斷病因，但因傅的病程快速惡化，導致後續過程不及進行，較難掌握真正的病因。

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