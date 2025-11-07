獨家》傅崐萁條款？國民黨立院黨團修改內規：總召可以連選連任

國民黨立院團總召傅崐萁未來是否連任總召職務，是藍營關心焦點，據了解，國民黨團今（7）日通過修改內規案，未來總召得連選連任，代表傅崐萁將可連任總召政治職務。依國民黨立法院黨團內規，黨團總召任期一年，連選得連任1次。為此38位國民黨立委在今早的黨團大會共同提案，修改內規，取消連任限制。提案獲通過。



藍委表示，民眾黨立法院黨團和民進黨立法院黨團皆無此連任限制，從黨團運作順暢的角度言，國民黨應比照民眾黨和民進黨做法，取消連任限制。藍委認為，連任限制刪除後，如果傅崐萁有志連任，就不再受到限制，但其他有志參選總召的委員，還是可以參選，由黨團所有立委共同決定。這樣才能選出最適合的人選。

也有藍委指出，經過二年的在立法院和民進黨戰鬥以及藍白合作，傅崐萁若決定連任，當然對於在野合作、監督執政，可以更快速上手、無縫接軌，特別是，接下來的二年，將面對2026、2028二場選舉，黨團能否穩定保持戰力輸出，將牽動接下來的二場大選。傅崐萁要不要競選連任，要看傅崐萁最後的決定，但不必以連任限制黨團立委的選擇可能性，是此次過半國民黨立委共同提案的關鍵考量。



