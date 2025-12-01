獨家／備戰2026！卓冠廷、戴瑋姍將辭綠營發言人 黨內鎖定「有經驗立委」接棒

《鏡報》掌握獨家訊息，民進黨發言人卓冠廷、戴瑋姍因黨職規定，須於12月24日前請辭才能參選明年地方選舉。（資料照片／民進黨提供）

民進黨組織部前主任張志豪上月27日宣布請辭，再戰明年新北中和議員選舉。據《鏡報》調查，張請辭除了為全心投入選戰，也是為配合黨公職須於就職日前1年辭職規定；同樣身兼黨職、有意拚連任的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍最快本週就會向兼任民進黨主席的總統賴清德請辭發言人職務；至於新任發言人，黨內已鎖定「具有戰力與經驗」的立委。

2026地方選戰開打，張志豪上月27日宣布從「賴清德幹訓班」結業，卸下將近2年的組織部主任身分，將參戰明年中和議員選舉。事實上，張志豪請辭組織部主任，除了要全力投入黨內初選拚出線外，也是為了符合「黨公職須於就職日前1年辭職」的黨內規定。

根據民進黨《公職候選人提名條例》第6條，「中央黨部黨工擬參加公職選舉者，應於該項公職就職日1年前辭職，否則不得申請登記為該項公職人員提名初選之候選人，主辦黨部亦不得受理其申請」。

除了張志豪外，目前身兼黨職的選將還有黨發言人卓冠廷及戴瑋姍，兩人明年都要拚連任新北市議員。至於何時請辭，據了解，兩人本週三仍會照常出席中常會，請辭時程未定，但賴清德最遲須於本月24日前准辭。

另本報掌握消息，針對兩名發言人空缺，民進黨內已鎖定「具有戰力與經驗」的立委來接棒，過去立委吳思瑤、吳沛憶、李坤城及林楚茵等人都曾擔任黨發言人，新任人選有望從中選出補上，與現任新聞部主任吳崢搭擋成為即戰力。

一名黨內人士認為，對於有相關經歷立委回鍋擔任發言人，黨內普遍看好，尤其目前國家困境很多，國會也有不少爭議法案等著闖關，正好讓立委把國會現況講出來是好事，黨內也相信新任發言人戰鬥力不會讓支持者失望。

