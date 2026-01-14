【獨家】備戰2028奧運！林鴻道掌國訓中心董座 前職棒球員馮勝賢擬任執行長





2025年底卸任的中華奧會主席林鴻道將掌新職，據《上報》掌握，他將上任國訓中心董事長，行政院長卓榮泰已經簽署這項人事令，最快本週對外發布；國訓中心執行長一職傳前中職秘書長馮勝賢接任，不過現任執行長龔榮堂任期尚未屆滿，加上明（15日）天中華隊將進入國訓中心集訓，備戰WBC經典賽，是否立刻走馬換將由馮接任，府院高層尚未下最終決定。

與府院互動密切積極自薦 林鴻道傳接棒國訓中心董事長

廣告 廣告

運動部長李洋上任後，持續改革體育各項競技運動、協會制度，也要求透過國訓中心、競技運動司與各運動團體的緊密合作，強化選手權益保障。國訓中心董事長過去一直由教育部次長張廖萬堅兼任，不過自從運動部成立後，國訓中心改由運動部督導。

國訓中心董事長過去一直由教育部次長張廖萬堅兼任。（資料照片／王侑聖攝）

國訓中心董事長過去一直由教育部次長張廖萬堅兼任

為了更緊密與運動部配合，國訓中心傳出新人事異動，曾任12年奧會主席的林鴻道，在2025年12月底卸任奧會主席交棒蔡家福，當時李洋親臨現場對他表示感謝。據透露，林鴻道卸任後密切與綠營府院聯繫、積極自薦，高層相準他的多年中華奧會主席經驗，推薦接任國訓中心董事長，盼他繼續積極協助中華隊備戰2028洛杉磯奧運。

林鴻道（右二）卸任後密切與綠營府院的聯繫，高層看重他的多年奧會主席經驗，推薦接任國訓中心董事長。（資料照片／王侑聖攝）

林鴻道卸任後密切與綠營府院的聯繫，高層看重他的多年奧會主席經驗，推薦接任國訓中心董事長

據了解，這項人令行政院已經簽核，最快本週發布；另外執行長人選傳可能由前職棒選手馮勝賢接掌。不過由於執行長月薪高達20萬元，加上又能掌握中心內部人事、設備替換甚至培訓選手資格等關鍵事宜，位置非常搶手，也有知情體育界人士表示，馮勝賢現在是國訓中心的公西靶場主任，打棒球的去管射箭靶場已經很奇怪了，如今又要「更上一層樓」拿執行長，恐怕會引發國訓內部質疑。據悉，也因為各界尚有疑慮因此人事未有最終定奪。

從球員到中職秘書長 馮勝賢成國訓中心人事口袋名單

馮勝賢從職棒球員退役後到掌中華職棒秘書長職務，一路上都非常積極的經營與民進黨關係，與他友好的綠委幾乎都是黨內大咖立委、明日之星，前立委、現任芬蘭代表林昶佐都與他互動不少，也與許多綠營民代接觸、辦活動，因此黨內不乏重量級人物推薦他出任。不過，另一個考量是現任執行長龔榮堂其實在體壇人緣不錯、又是老師敦厚性格，相當受選手歡迎，加上近日國訓中心又要迎接中華隊第一階段集訓備戰ＷBC經典賽，對於執行長一職換人，府院高層還未做最後拍板。

馮勝賢從職棒球員退役後到掌中華職棒秘書長職務，獲民進黨內不少人推薦。（取自馮勝賢臉書）

馮勝賢從職棒球員退役後到掌中華職棒秘書長職務，獲民進黨內不少人推薦馮勝賢臉書

民進黨內的體育運動人才本就不多，喜愛體育的賴清德上任後，積極任用相關人才，找來李洋、陳義信掌原民會副主委，還邀請國內首位女裁判劉柏君進入不分區立委名單，如今又傳體育界新一波人事，不難看出賴政府持續計劃培養體育人才。（責任編輯：殷偵維）

（熱門點閱：【內幕】雙北「安川連線」推營養午餐免費 打出綠營2026選戰焦慮感）

更多上報報導

【內幕】雙北「安川連線」推營養午餐免費 打出綠營2026選戰焦慮感

【內幕】遇藍營領頭羊蔣萬安 綠北市議員陷苦戰僅保守提名25席未過半

【內幕】屈位何志偉下黨內抱不平 張惇涵一戰成名行情反超