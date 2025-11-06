獨家》 備戰7年！非洲豬瘟作戰小組召集人 許桂森老驥伏櫪志在清零

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內爆發首例非洲豬瘟疫情，僅限梧棲場，自2018年中國爆發嚴重疫情，中央成立「非洲豬瘟作戰小組」，擔任召集人迄今的是現已年過7旬的許桂森，他說，圍堵病毒在單一案場關鍵在備戰7年，還有防檢署、獸醫所、地方防疫單位、海巡與豬農的全力以赴。

一路幾乎都在畜牧領域擔任公僕的許桂森，回憶他將退休的前2個月，正逢中國爆發嚴重疫情，時任農委會主委的林聰賢與副主委的陳吉仲、黃金城三人，盼借重他過往在畜牧界豐富經驗，協助擬定非洲豬瘟圍堵作戰策略，「我想說幫一下好了，沒想到一幫就是7年。」

廣告 廣告

許桂森坦言，當時防疫漏洞、破口非常多，他記得一開始檢視桃園機場查驗行李的X光機台，若要達百分百檢驗水準，還差18台，認為根本守不住，出現一絲希望則來自時任閣揆的賴清德直接拍板採購，後續接任閣揆的蘇貞昌更加碼力挺，「從閣揆的態度，我就知道防疫有望，所有部會一定會動起來！」

曾經歷過口蹄疫黑暗期的許桂森表示，當年口蹄疫原定要撲殺的豬隻比400多萬頭還多，是因協助撲殺的軍人、豬農、監督的獸醫、公務員都已集體崩潰，才喊停。

不願悲劇重演的許桂森，加上非洲豬瘟不同於空氣傳播的口蹄疫，屬接觸傳染，兵推就模擬病原最可能來自未蒸煮完全的廚餘，也認為有必要建立化製系統預警，並將目標放在鎖定疫情於單一場，對策搭配以該案場為圓心、半徑一定公里數的管制，與全國毛豬禁宰禁運等，「這是來自過去口蹄疫的教訓，運豬車、化製車、屠體運輸車等都容易成為病毒傳播載體，這幾年要求加裝GPS監控，切斷可能的傳播源。」

許桂森指出，病毒還是入侵，但他對控制疫情有信心，因已備戰7年，但即時圍堵絕非個人功勞，防檢署上下動員，獸醫所全力支援篩檢，縣市基層防檢疫人員高度戒備，海巡、海關強力查緝，都缺一不可，尤其豬農高度配合防疫，疫情披露當天，許多豬農宣布謝絕訪客，但也坦言，漏洞就在廚餘檢核，包含是否落實完全蒸煮，基層有無足夠人力查核，「豬農多達好幾個月未上傳蒸煮資料，卻沒人發現，只能說很遺憾。」

廣告 廣告

目前疫情僅在單一案場，許桂森認為這代表上天眷顧台灣，現階段雖暫時清零，但絕不能過於樂觀，因病毒已落地，加上民眾違規攜帶疫區肉品抓不勝抓，防疫不能鬆懈。

打過非洲豬瘟這一仗，身為畜牧界老兵的許桂森說，自己老驥伏櫪，志在卸甲歸田，坦言當初接下任務，是為回報國家當年讓他公費到美國攻讀博士的恩惠，「是年輕人接棒的時候了。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

要有豬肉吃了！卓榮泰預告今將宣布解禁

2階段解禁！明午12時起恢復活豬運載 7日0時起開放拍賣屠宰

「鳳凰」比颱風「海鷗」還大顆！曝最新路徑「北轉機率非常高」

梧棲86歲老豬農遭收押 全國養豬協會理事長不捨：錯在監督單位

