獨家／傳傅崐萁任國民黨智庫執行長 總召、政策會執行長三位一體

傳傅崐萁任國民黨智庫執行長；圖左為黨主席鄭麗文。資料照 李政龍攝



國民黨主席鄭麗文接任國民黨智庫、國家政策研究基金會董事長並改組董事會後，智庫執行長一職仍懸缺。知情人士透露，立院黨團總召、國民黨中央政策會執行長傅崐萁傳出可望兼任黨智庫執行長，三位一體，若未來立法院副院長江啟臣當選台中市長，傅圖謀直取國會副龍頭，對黨內與立院生態影響重大。

國民黨智庫國家政策研究基金會2日召開董事會，由鄭麗文、行政院前院長長陳冲、內政部前部長李鴻源、前國健署署長邱淑媞、台北論壇基金會董事長蘇宏達、國安會前副秘書長楊永明擔任基金會董事；並由鄭麗文主席任董事長，陳冲、李鴻源任副董事長。國民黨並未說明智庫執行長與副執行長人選。

國民黨人士指出，黨內盛傳傅崐萁因為執行鄭麗文、秘書長李乾龍在立院指示助理費除罪化、軍公教停扣年金相關修法互動順暢，且傅崐萁可能替黨中央設法補足在明年二月政黨補助款到位前募款六千萬元的缺口，因此雙方有默契，國民黨立委柯志恩卸任的黨智庫執行長一職，傳出將由傅崑萁接任。

鄭麗文就任黨主席，傅崐萁任中央政策會執行長。翻攝國民黨網頁

知情人士說，傅崐萁若掌智庫執行長，好處是落實黨中央、智庫、立院三方連動，以傅的派系實力，也可以協助募款，解決國民黨2026大選糧草問題。但傅過去被視為「朱系人馬」，本屆立法院爭取過國會副龍頭，社會形象有高度爭議，若黨中央向現實靠攏，讓傅三位一體，對藍軍與立院生態至關重大。

該人士認為，國民黨團11月初召開黨團大會，取消總召「兩年條款」限制，傅崐萁明年1月勢必強勢爭取連任「萬年總召」；儘管國民黨智庫去年在前主席朱立倫任內已大幅瘦身，裁撤近3分之2人力，但智庫執行長仍有政治上的意涵，傅崐萁將擴大在藍軍、藍白、立院影響力。

至若江啟臣選上台中市長，該人士說，傅崐萁2026若極力爭取立院副院長，民眾黨可能推遞補的前立委許忠信出馬角逐，立法院長韓國瑜是否支持傅崐萁？藍白怎麼合？恐怕又是另一波茶壺內的風暴。

對於傅崐萁可能兼任黨智庫執行長一職的說法，國民黨表示無所悉，相關人事待黨中央定案後公布。

