獨家／傳簡訊向客拜年 名店遭檢舉「違反個資法」

台師大附近的蘿蔔絲餅名店竟然遭檢舉違反個資法。（圖／東森新聞）





越來越接近農曆春節，不少人預訂年菜或訂購冷凍品，也都會留下手機號碼給業者。不過台師大附近的蘿蔔絲餅名店竟然遭檢舉違反個資法，就因為傳了拜年簡訊給顧客。而顧客電話怎樣才算合理使用，法界人士就指出，除非是聯絡訂單相關事項，否則不管是拜年還是廣告推銷都有違法疑慮。

包好的蘿蔔絲餅下鍋，穿上金黃外皮，再一顆接一顆起鍋，位在台師大附近知名的蘿蔔絲餅店時常大排長龍，沒想到爆出爭議。有顧客向商業處檢舉店家違反個資法，因為收到業者發的拜年簡訊。

店門口就有貼出可預訂冷凍品公告，可能是顧客留下電話原因之一，店家則低調不受訪。但根據了解，業者每年底都會發一則簡訊向顧客拜年，如果有來電說不希望收到就會刪除，沒想到會被檢舉。

律師黃柏榮：「個資的部分未經同意，或者是同意後被拒絕再進行授權，如果業者拿來繼續行銷使用的話，恐怕會違反個資法。」

律師指出，如果不是聯絡訂單，不管什麼目的而使用，都有違法疑慮。商業處則回應，已發文請業者查明，事件始末妥適處理，限期提出書面說明。

不過正逢年節將近，消費者預訂年菜，留電話可不少。非當事日式餐廳業者李奕立：「你好，佛跳牆沒有了，剩下生魚片還有雞湯。」

客人打來預訂年菜，就有業者手抄電話留下顧客聯絡方式，業者說沒事不會打擾客人，更不會傳簡訊推銷。

非當事日式餐廳業者李奕立：「除了就留電話聯繫之外，沒有說其他特別的動作，那拜年也是一個好事。當然我覺得當事商家是很用心，沒有什麼不好啦，不過我們是不會這樣做，怕有客人說怕會誤會，或者說什麼騷擾之類的東西。」

手機跳出簡訊，不少民眾都有這狀況，不時收到各大業者廣告推銷。原來除了加入會員時有同意個資使用條款外，其他得留意，非正式用途都有侵害個資疑慮。

