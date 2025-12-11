獨家/傳藍黨團在抓哪些人連署「助理費除罪化」 助理悲喊在搞白色恐怖嗎

國民黨立委陳玉珍日前提案修法助理費除罪化，將助理費改由立委統籌運用，引發國會助理反彈，超過250位不分黨派助理連署，現卻傳出國民黨團正在抓有哪些國民黨助理參與連署，為了保護助理現在名單都保密，有助理難過直言現在是在搞白色恐怖嗎。

國民黨立委陳玉珍日前提案修法助理費除罪化，將助理費改由立委統籌運用，引發國會助理反彈。（圖/資料照）

陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，另外立法院撥款給公費助理費用，改為撥款給立委一定數額助，並且由立委「統籌運用」且免檢據核銷，統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費等。國民黨也於立法院程序委員會，表決將兩案案列入周五院會議程，預計付委進入審查。

國會助理費修法爭議，掀起國民黨茶壺內風暴，且藍綠白國會助理也炸鍋。（圖/資料照）

但此舉掀起國民黨茶壺內風暴，且藍綠白國會助理也炸鍋。國會助理工會也發聲明，強調嚴正反對廢除公費助理制度倒退修法，廢除公費助理制度無疑是讓立委自肥，不僅讓助理勞動權益向後倒退數10年，亦傷害我國的民主法治，呼籲立即停止此一修法。

面對國會助理費修法爭議，目前已有超過200多位助理連署反對修法，然而現卻傳出國民黨團正在調查黨內助理誰有參與聯署，為了保護藍營助理，連署名單全程保密，有的助理直言如果助理因為連署被開除，請問還有誰要為藍委賣命。

甚至更傳出有助理匿名在國民黨團高層社群平台留言表達意見，卻被搜出是哪位藍委的助理，還打電話給該藍委，逼助理刪文。更有助理難過表示，現在是國民黨在搞白色恐怖嗎。

