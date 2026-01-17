獨家／傻眼！屋主找工程行裝修 牆內竟塞爆垃圾

林先生拿著鐵鎚往牆壁一敲，撥開牆面裡面看到的竟是一堆垃圾。（圖／東森新聞）





這是遇到工程蟑螂嗎？台中一名屋主林先生本身是裝修設計師，因為案子爆量，找了新的工程行來處理自己的房子，沒想到就在複驗半個月後，意外發現裝修的牆壁內全是木作廢料垃圾，氣到拍影片控訴誇張行徑。不過遭控訴的工程行劉老闆否認將垃圾塞進牆裡，還反控說會不會是林先生自己將垃圾倒在裡面，雙方各說各話，遭控的劉老闆將提告毀謗。

林先生拿著鐵鎚往牆壁一敲，撥開牆面，裡面看到的竟是一堆垃圾。受害屋主林先生：「這什麼，這他說不是他們木工的垃圾。」

不只這一塊，旁邊的牆面同樣敲破，裡面也是相當嚇人。受害屋主林先生：「來這個啦，還有吃的垃圾。」

屋主真的氣炸了，牆裡面一堆垃圾、做工的木片、塑膠袋、飲料鋁箔。要住的房子，誰能想像牆面的另一邊竟是一堆垃圾，這讓同樣是做裝修的屋主無法接受。

受害屋主林先生：「這個劉老闆來驗收的時候，他不知道我是屋主，他親口在我面前親口跟師傅說，把垃圾往裡面丟封一封，後來我讓他知道我是屋主，我以為他不會這樣做。」

垃圾牆的住宅就在台中大雅月祥路上，受害屋主林先生也是做室內裝修設計，因為案子爆量，找了其他工程行做裝潢，質問對方，竟還反控是他們自己倒垃圾在裡面，再強加罪名，讓林先生很火大，到底哪個業主會無聊到在自己家倒垃圾。

受害屋主林先生：「這些到底是不是木工的垃圾，自己想清楚再跟我說。」

林先生說，紙包不住火，矽酸鈣包不住垃圾，也公開對話紀錄，而工程行全盤否認，還提供裝修畫面替自己澄清。

遭控工程行劉老闆：「沒有什麼垃圾廢棄物在裡面，覺得說我們木工走了，我們裝潢團隊走了，他就覺得那個東西是我們留下的，那他們本身他們自己也是木工，那為什麼驗收的時候，你們沒有去發現這個問題。」

劉老闆強調絕對沒有這麼做，也質疑明明都已經複驗過了半個月，卻突然出現狀況，不排除提告毀謗，屋主更火大，將事情全PO網，要大家小心。

