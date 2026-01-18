獨家／傻眼！詭異男路邊「丟遺照」 里長拾獲嚇壞

社會中心／馬聖傑、黃啓豪 新北市報導

新北市新店的〝七張捷運站〞附近，最近有民眾發現，路邊有個神祕的黑色不織布袋子，放置在路邊，里長上前查看，發現上頭印著禮儀社公司的名稱，裡面放的是竟然是遺照！里長調監視器，發現丟棄遺照的人，疑似是附近公寓的屋主，於是請禮儀社來處理，民俗專家則提醒，這樣的做法，是對死者大不敬。

一名男子，手裡拿著黑色不織布袋子，放置在路邊的水溝蓋旁後，他面對黑色袋子，雙手合十，做出拜拜的動作後，馬上離開；但隔天，他換了套裝扮又回來，這時他手裡，拿著一個白色塑膠袋，套住他前一天，放置在這邊的黑色不織布袋子，似乎刻意不想讓人發現。

傻眼！詭異男路邊「丟遺照」 里長拾獲嚇壞。（圖／民視新聞）當地里長剛好來巡視，看見這套著白色塑膠袋的物品很可疑，沒想到將袋子拿起來，黑色不織布袋子上頭印著，某某禮儀社的字樣，打開嚇一跳，是一名老翁的遺照。

新店忠誠里里長蔡雯芳：「我第一天也都沒有碰它，然後那個位置就是在這邊，就是剛好放在，第一格機車格旁邊，我就去把袋子拉開，看裡面到底是什麼，結果發現是一張遺照，而且是有木框的遺照。」

當里長三年多來，頭一回在路邊撿到遺照，讓里長嚇了好大一跳，地點就在新店捷運七張站旁，這處巷弄內的十字路口，不過遺照到底誰丟的？據了解，是附近一處公寓的屋主，他原先將房屋租給一名80多歲老榮民，老榮民最近過世後，女友也跟著搬走，就將遺照留在屋內，屋主販售房屋時也不知怎麼解決，就將遺照放著，打算讓新屋主處理，沒想到最後竟然隨手丟路邊。

傻眼！詭異男路邊「丟遺照」 里長拾獲嚇壞。（圖／民視新聞）新店忠誠里里長蔡雯芳：「我撿狗大便撿垃圾撿死老鼠，撿N百次第一次撿到遺照，當下是真的覺得很毛，所以我馬上還去了土地公廟走了一下，我就打給（當事）禮儀公司，請禮儀公司來幫忙帶走。」

民俗專家廖大乙：「得罪到往生者是不禮貌的，要把（遺照）火化，恭送回歸本位即可。」

平時不亂丟垃圾是基本，更何況是亂丟往生者遺照！依照廢棄物清理法最高可罰六千，不僅自己荷包失血，恐怕也讓逝者無法安息。

