獨家／僅農夫市集合法！大坑9號步道逾百攤「占國有地」

大坑9號步道登山路口都是違規攤商，比合法的攤販多出3倍以上。（圖／東森新聞）





台中知名的大坑9號步道，沿途有各式攤商，又被稱為「登山市集」，每到周末遊客爆多，熱鬧程度不輸夜市。但市府說只有步道口的農夫市集是合法的，其他都是違規。攤販說他們跟在地筍農租地，租金3000元以上，卻不知道自己租到國有地，隨時有可能被取締。《EBC東森新聞》實際走一遭，除了9號步道，登山路口也都是違規攤商，比合法的攤販多出3倍以上。

蔬果、精油、豆花、菜頭粿、生活用品，繼續走還有知名的虱目魚丸湯、水煎包、芋圓、仙草等美食。9號步道攤商多，假日人潮爆多，但這些通通是違規擺攤。

大坑9號步道攤商vs.記者：「（要跟地主租啦），這邊租一個月要多少錢？大概2、3000元。」

有的攤商1個月租金2、3000元，有的只需要付水電費，跟當地的筍農租地擺攤，生財用具都放山上，每天清晨4點多備料擺攤，假日大批遊客上門，生意超好。但攤販花了錢，租的卻是國有地，隨時可能被驅趕。

知情人士：「那是國有地沒有錯，地主有工作權，沒有所有權，說難聽一點是違規啦。說好聽一點，就是地主有地要租給人做生意，也是增加買氣。」

從步道口開始算，200公尺紅線就有超過40攤的違法設攤，往上走到9號步道更多，兩者相加超過百攤。步道口有農夫市集，短短50公尺共30攤，違規的比合法的多了將近3倍。違規設攤沒有嚴格管理，也讓合法攤商有苦難言。

知情人士：「其實他們也是為了生活要賺錢，我們合法比較不會說什麼，不然他們來我們這邊比較有影響啊，一些違規的人路邊四處擺攤，拉抬價格啦。」

大坑9號步道屬於公園地，本來就不能擺攤，2012年9號步道的違規攤商們曾被強制驅逐過，當地合法攤商也擔心，要是強制拆除，少了美食攤位，會不會影響觀光。

台中市政府觀光旅遊局主秘廖偉志：「如果有發現攤商疑似占用道路或公園用地，影響通行的情形，我們會依據實際的設攤位置跟土地權屬來進行查明，經認定違規者將依法勸導改善，並移請權責機關處理。」

大坑步道的攤商游走在灰色地帶，違規超過20年，市府取締睜一隻眼閉一隻眼，但食安與山林用火安全，絕對比觀光更重要。

