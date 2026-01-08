獨家／僥倖！「持電子票」偷搭新自強號 旅客躲廁所被抓包

持電子票偷搭新自強號旅客躲廁所，從屏東一路鎖門到高雄，下車時當場被列車長抓包。（圖／東森新聞）



台鐵又出現逃票亂象，持電子票偷搭新自強號旅客躲廁所，從屏東一路鎖門到高雄，下車時當場被列車長抓包，要求補票，並加收5成票價。列車長拍下影片，只開放對號座的EMU3000新自強號上，有持電子票證的旅客躲在廁所，從屏東一路鎖門到高雄，下車時當場被列車長抓包，要求補票，並加收5成票價。列車長無奈指出，部分距離比較近的區間，逃票旅客躲廁所的頻率很高，更影響到其他旅客。

台鐵新自強號一到站，列車長轉身，一直鎖著的廁所門也開了。列車長vs.旅客：「來吧，你要去哪裡，你要去哪裡，（屏東到高雄。）」

持電子票證旅客躲在廁所，從屏東一路鎖到高雄，被列車長發現要求補票，原本只要花71元，遭查獲得加收5成，也就是1.5倍票價，變成107元，列車長直呼座位是滿的，廁所一直鎖著，想也知道你想幹嘛，就在外面等你出來，更無奈時常發現旅客躲廁所，到目的地才下車。

當事列車長：「巡車的時候，你發現廁所燈都是亮著，但是你看座位的表，上面卻都是滿的，就表示有人在裡面，他們（逃票旅客）就會不出來，你敲門，他們有的連回應都不回應，躲廁所的頻率滿高的，因為某些站它距離比較近，像北部的話可能板橋到台北，就很常會有人在躲。」

包括新自強號EMU3000型、普悠瑪號、太魯閣號，明明只賣座位票，卻有旅客躲貓貓，也影響其他想上廁所的旅客，但逃票情況，可不只躲廁所。

列車長vs.旅客：「你要重新補票喔，悠遊卡不能坐這個喔。」補完一位還有下一位，先前就曾發生一節車廂好幾位站票，也有人招數一樣，看到列車長就秒衝廁所，這些旅客進站刷的，不是悠遊卡就是TPASS，通通都是違規。

台鐵廣播：「違者將重新補票，並加收五成票價。」悠遊卡TPASS通勤月票就有明確規定，新自強號、普悠瑪號、太魯閣號等不適用，抓到就得加收5成票價。只是許多逃票旅客只搭短程根本罰不怕，不管是躲廁所，還是站在車廂或角落，逃票亂象層出不窮。

