獨家／光學膜大廠驚傳遭搜索約談 留任前董座變禍心！疑聯手高層掏空5100萬

上櫃公司光耀科技驚傳今天下午遭新竹檢調搜索。鏡報社會組

老字號上櫃光學膜製造廠光耀科技（股票代號：3666）去年易主，由母公司光群雷以4.5億價格將全部持股出售給新團隊，如今卻驚爆掏空內幕。內部查核發現前董事長郭維斌、前總經理袁廣麟和中國寧波光耀子公司總經理洪啟廸等人，疑似透過假交易與浮報人事費等方式侵占與掏空公司資產，造成公司逾5100萬元台幣的實質損害，檢調單位今天（19日）發動搜索約談。

根據讀者爆料，調查局人員今（19日）下午14時許，突襲搜索位在竹科園區內的光耀科技公司，當時正在開會的一種高層相當錯愕，完全搞不清楚狀況，裡頭的人不斷進進出出，講電話、查找資料，但多數員工均不知該公司搜索，仍在崗位上完成自己的工作。

廣告 廣告

光耀科技遭搜索約談。社會組

光耀科技（3666）成立於2004年7月，2014年上櫃掛牌，原本是全球第一大雷射全像材料整合廠光群雷（2461）轉投資子公司，光群雷董事長郭維武是時任光耀科董事長郭維斌的哥哥。因為光耀科連年營收下滑，去年上半年郭維武將光群雷持有的光耀科技股份全數出清，由元德投資為首的新經營團隊透過公開收購，吃下光耀科技41.5%股權，總交易金額4.5億元，光群雷因處分持股權利約貢獻2億元。

光耀科技的核心產品是應用於TFT-LCD顯示器背光模組的稜鏡片，又稱增亮膜。稜鏡片具有精密微結構，主要功能是偏折光線至正面視角方向，達到集光增亮的效果，是提升LCD顯示器亮度和擴大視角的關鍵零組件。光耀科技的營運主要透過中國子公司寧波光耀，進行產品的裁切與倉儲業務。

前董座自薦留任 誇稱：會實現轉虧為盈

熟悉內情人士指出，去年3月光耀科公開收購期間，新團隊與光群雷和郭維斌溝通營運狀況，郭誇稱有具體經營策略，未來展望深具信心，可在來年實現轉虧為盈的財務目標。新團隊因此同意公開收購，並留任郭維斌為董事及執行長，沒想到迎來的是一整年高達2.8億元鉅額虧損，甚至查出內鬼掏空弊端。

新團隊查核認為，郭維斌與寧波光耀總經理洪啟迪2人，疑利用寧波光耀報假帳，將未實際發生的款項，包裝成因產品品質爭議衍生的「檢測費」與業務「代墊款」，作為非法資金出口；光是2022年至2024年，檢測費和代墊款的異常款項，就高達415萬元、241萬餘元人民幣，還有名目不明的「特定交誼費用」，報銷憑證等都被發現使用無法於中國官方稅務系統查驗的幽靈公司和假發票。

6高層易主前先自肥 新團隊慘淪冤大頭

更離譜的是，寧波光耀上自台籍總經理洪啟迪，下至管理部、製造部、財務部等6位中國籍單位主管，自2022年起每人每月多領約2萬餘元人民幣的「特別獎金」(折合約9萬元台幣)，發放依據和考核理由都不明，3年下來中國籍6主管共領取近480萬元人民幣獎金，遠高於寧波當地正常薪資水準，甚至在公司經年累月虧損狀況下，寧波主管的年終獎金依舊高達4至6個月不等，嚴重悖離企業發放獎金的常情與人事管理原則，疑有藉獎金名義不法挪用公司資金之嫌。

光耀科技新團隊認為，過去郭維斌治理下的光耀科技，出現諸多虛假交易及自肥行為，已嚴重侵害公司治理和財務紀律，構成《刑法》背信罪及《證券交易法》特別背信罪。桃園市調查處接獲檢舉告訴後，報請檢察官指揮偵辦，新竹地檢署今兵分數路同步搜索約談郭維斌等人相關處所。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



回到原文

更多鏡報報導

掏空光學膜廠／陸子公司黑金流曝！高層亂灑不明獎金 送禮水果報到破20噸

起底／李俊良接地氣帶得動年輕警 卻讓福德所「被團滅」連累小18歲嫩妻

大法官霸氣宣告：立院想修法癱瘓憲法法庭就是違憲 立法院法律不能居高於憲法