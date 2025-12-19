獨家／光學膜大廠驚傳遭搜索約談 留任前董座變禍心！疑聯手高層掏空5100萬
老字號上櫃光學膜製造廠光耀科技（股票代號：3666）去年易主，由母公司光群雷以4.5億價格將全部持股出售給新團隊，如今卻驚爆掏空內幕。內部查核發現前董事長郭維斌、前總經理袁廣麟和中國寧波光耀子公司總經理洪啟廸等人，疑似透過假交易與浮報人事費等方式侵占與掏空公司資產，造成公司逾5100萬元台幣的實質損害，檢調單位今天（19日）發動搜索約談。
根據讀者爆料，調查局人員今（19日）下午14時許，突襲搜索位在竹科園區內的光耀科技公司，當時正在開會的一種高層相當錯愕，完全搞不清楚狀況，裡頭的人不斷進進出出，講電話、查找資料，但多數員工均不知該公司搜索，仍在崗位上完成自己的工作。
光耀科技（3666）成立於2004年7月，2014年上櫃掛牌，原本是全球第一大雷射全像材料整合廠光群雷（2461）轉投資子公司，光群雷董事長郭維武是時任光耀科董事長郭維斌的哥哥。因為光耀科連年營收下滑，去年上半年郭維武將光群雷持有的光耀科技股份全數出清，由元德投資為首的新經營團隊透過公開收購，吃下光耀科技41.5%股權，總交易金額4.5億元，光群雷因處分持股權利約貢獻2億元。
光耀科技的核心產品是應用於TFT-LCD顯示器背光模組的稜鏡片，又稱增亮膜。稜鏡片具有精密微結構，主要功能是偏折光線至正面視角方向，達到集光增亮的效果，是提升LCD顯示器亮度和擴大視角的關鍵零組件。光耀科技的營運主要透過中國子公司寧波光耀，進行產品的裁切與倉儲業務。
前董座自薦留任 誇稱：會實現轉虧為盈
熟悉內情人士指出，去年3月光耀科公開收購期間，新團隊與光群雷和郭維斌溝通營運狀況，郭誇稱有具體經營策略，未來展望深具信心，可在來年實現轉虧為盈的財務目標。新團隊因此同意公開收購，並留任郭維斌為董事及執行長，沒想到迎來的是一整年高達2.8億元鉅額虧損，甚至查出內鬼掏空弊端。
新團隊查核認為，郭維斌與寧波光耀總經理洪啟迪2人，疑利用寧波光耀報假帳，將未實際發生的款項，包裝成因產品品質爭議衍生的「檢測費」與業務「代墊款」，作為非法資金出口；光是2022年至2024年，檢測費和代墊款的異常款項，就高達415萬元、241萬餘元人民幣，還有名目不明的「特定交誼費用」，報銷憑證等都被發現使用無法於中國官方稅務系統查驗的幽靈公司和假發票。
6高層易主前先自肥 新團隊慘淪冤大頭
更離譜的是，寧波光耀上自台籍總經理洪啟迪，下至管理部、製造部、財務部等6位中國籍單位主管，自2022年起每人每月多領約2萬餘元人民幣的「特別獎金」(折合約9萬元台幣)，發放依據和考核理由都不明，3年下來中國籍6主管共領取近480萬元人民幣獎金，遠高於寧波當地正常薪資水準，甚至在公司經年累月虧損狀況下，寧波主管的年終獎金依舊高達4至6個月不等，嚴重悖離企業發放獎金的常情與人事管理原則，疑有藉獎金名義不法挪用公司資金之嫌。
光耀科技新團隊認為，過去郭維斌治理下的光耀科技，出現諸多虛假交易及自肥行為，已嚴重侵害公司治理和財務紀律，構成《刑法》背信罪及《證券交易法》特別背信罪。桃園市調查處接獲檢舉告訴後，報請檢察官指揮偵辦，新竹地檢署今兵分數路同步搜索約談郭維斌等人相關處所。
★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。
回到原文
更多鏡報報導
掏空光學膜廠／陸子公司黑金流曝！高層亂灑不明獎金 送禮水果報到破20噸
起底／李俊良接地氣帶得動年輕警 卻讓福德所「被團滅」連累小18歲嫩妻
大法官霸氣宣告：立院想修法癱瘓憲法法庭就是違憲 立法院法律不能居高於憲法
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 112
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 340
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 176
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 51
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 7
冬至撞上天赦日！民俗專家︰把握「百年難得改運日」
生活中心／李明融報導後天（21日）即將迎來「冬至」，今年不僅是節氣更迭，更罕見巧遇民俗大吉日「天赦日」。民俗專家廖大乙指出，本週日不僅是冬至逢天赦日，更適逢國曆12月21日的「121新起步日」，是極為難得的「三巧合日」。他建議今年與明年犯太歲的8個生肖應把握時機「換氣改運」，為來年祈求平安。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 5
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 4
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 20
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉
陳庭妮突冒白髮！突宣布「1重大決定」：覺得很抱歉EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 29
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 242
賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴
張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」...放言 Fount Media ・ 5 小時前 ・ 156
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 129
台積電廠區意外 南科管理局曝原因要求停工
[NOWnews今日新聞]台積電在高雄目前建廠佈局中，然而，昨（18）日晚間卻發生意外，承包商在執行混凝土吊掛作業時，太空包墜落砸到車輛車頭。南部科學園區管理局局長鄭秀絨表示，承攬商因為裝載混凝土的太...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 2
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 174
很多人都遇過！電話「一接就掛斷」 專家曝3大風險：千萬別接
詐騙事件層出不窮，一定有不少人都接過「一接就掛斷」的陌生電話，就有網友好奇，這類電話主要的用意到底是什麼？貼文發出後，就有人說，此類詐騙電話主要是在測試該號碼的活躍度，防詐APP「Whoscall」也曾說明，有些電話可能是AI的聲紋收集，一旦民眾開口，聲音就可能被錄下作為之後詐騙的用途。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 11
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 9 小時前 ・ 22