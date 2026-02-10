獨家／光明燈暫熄被「天公伯」遺忘 專家：居家點燈法

記者吳崑榆、許宇捷、范誠庭 / 台中-南投報導

年關將近，家家戶戶都會進行清屯作業，大部分宮廟也會在年終之際謝斗，感謝這一整年神明的庇佑，這時光明燈就會暫時熄滅，廟方人員說，這就像神明間的交接儀式，但不少民眾最關心的，就是這段「暫時不光明」的日子，該怎麼辦，民俗專家說，可以在家自行點燈，在家中暗處設置小夜燈，或是攜帶個人印鑑，寓意開運招貴人，或是攜帶個人開運小物。

新的一年不少民眾都會到廟裡點光明燈安太歲。

記者許宇捷、范誠庭：「新的一年想求工作順利，身體健康平安，不少民眾就會到廟裡，點光明燈安太歲，這邊可以喔，換我了 。」

民眾：「就想說狗狗，幫牠健健康康的順便啊 。」

只不過年關將近，家家戶戶以及宮廟，在農曆12月24日這天，都會進行清屯作業，其中宮廟在年末之際謝斗，這時光明燈就會暫時熄燈。

農曆12月24日這天，進行清屯作業，這時光明燈就會暫時熄燈。

松柏嶺受天宮主委陳登岳：「114年在蛇年的時候，大家都有來這裡點燈，提早在（農曆）23日謝燈，來這裡答謝一下 。」

原先點燈祈福的概念，一旦經歷光明燈暫時關閉的階段，體感效力怎麼解讀，見仁見智。

光明燈暫熄被「天公伯」遺忘。

民眾：「不會欸，不會欸沒有這種感覺，那是心理的問題吧，新的一年吧，就是要過元宵節完後，才是新的一年 。」

民眾：「就是說神明一直都，在無形中保佑我們這樣子，（就算燈就是目前暫時是關起來的，也不會有這種感覺)不會！不會 。」

年末暫時熄燈，將在年後，才會重新點燈，還是會有民眾擔心，這段"暫時不光明"的日子，該怎麼辦。

民俗專家蔡滕表示契約還是存在的，民眾不用擔心。

民俗專家蔡滕：「但是這一段期間裡面，因為你跟宮廟跟神明，還是有契約的存在，所以基本上神明，還是會跟你來加持跟你保護，家裡邊如果覺得比較暗的地方，那你就可以把它留一個燈 。」

不怕不怕，民俗專家說，可以在家裡較暗的地方，設小夜燈點亮暗處，再來隨身攜帶個人印鑑，可以開運招貴人，最後就是個人幸運小物，像是水晶玉石等，不過其實最重要的是積極心態、正向思考，吸引力法則，自己的光明，端靠自己打造維繫。

