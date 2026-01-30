獨家》光良吉隆坡Citywalk狂走2萬步 私房美食景點大公開

光良日前在吉隆坡當地知名的BookXcess RexKL書店打卡拍照。（星娛音樂提供）

「情歌唱作王」光良近來正忙進行「不會分離。今晚我不孤獨3.0」世界巡迴演唱會，工作滿檔，日前抽空回家鄉馬來西亞，特地帶著同事在吉隆坡一日遊，並推薦許多在地美食、景點，盡地主之誼，來一場超豐富的吉隆坡Citywalk。

光良開心說他在事前挑選多個適合推薦給外國旅客的景點，當天跟著同事們狂走多達2萬步，笑說：「在吉隆坡走了2萬步，吉隆坡用腳一日遊，推薦給你。」他大推吉隆坡國際金融中心、柏威年廣場等，形容吉隆坡國際金融中心是吉隆坡最新、最熱門的金融與生活區，結合高端購物商場、綠意公園與摩天大樓，「適合購物、拍照與休閒散步。廣場大門口還保留了一棵可以打卡拍照的大樹，融合了城市與大自然共生。」

光良日前在吉隆坡開心享受美食美景。（摘自光良臉書）

他很喜歡柏威年廣場，這裡是吉隆坡最受歡迎的高端購物商場之一，匯集國際品牌、餐廳與咖啡館，位於熱鬧的Bukit Bintang區，是觀光客必訪的購物天堂，他還推薦在大門口的「大碗公」噴泉（大圓滿花鐘噴泉）是著名的打卡地標，這座噴泉被馬來西亞紀錄大全認證為「馬來西亞最高的水晶噴泉」，十分壯觀。

除了知名景點，他加碼分享吉隆坡美食，包括海腳人TRX店、新峰肉骨茶等，「海腳人TRX店曾獲得米其林必比登推薦，是吉隆坡最火紅的海鮮粉店之一。TRX分店位置非常便利，且營業時間極長」，新峰肉骨茶則是吉隆坡最具代表性的老字號肉骨茶之一，是許多遊客與在地人的首選。

向來寵粉的光良去年底重新編曲製作錄製了新歌〈2999聖誕節〉，並宣布將在6月6日於雅加達舉辦「不會分離。今晚我不孤獨3.0」巡迴演唱會，他相隔2年再度赴雅加達開唱，熱情向粉絲喊話：「有些等待，不是因為距離，而是因為太想把再次相見的那一刻留到最好的時候。雅加達，2年不見了。我會把期待先收好，讓我們在雅加達演唱會再次相遇。」

