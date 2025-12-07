獨家》光良驚喜秀上海話版〈童話〉 喊話明年唱回台北小巨蛋

光良6日於上海梅賽德斯奔馳文化中心體育館開唱。（星娛音樂提供）

「情歌唱作王」光良6日於上海梅賽德斯奔馳文化中心體育館舉辦「不會分離。今晚我不孤獨3.0」巡迴演唱會，這是光良2025年巡演的最終站，光良特地重新編曲製作錄製了新歌〈2999聖誕節〉，並選在上海站首唱，十分用心。

光良說：「從小生長在天主教家庭，聖誕節對我來說是一個充滿溫馨分享的節日，在演唱會上演唱，在歲末年終的季節裡獻上溫暖祝福，期許未來的每一年大家都平安健康幸福快樂。」

光良也提到出道30年了，「音樂帶著我到處旅行，也體驗了各式各樣的挑戰」，他對於2025年蘇州體育場首站印象深刻，「因為場地是戶外體育場，原以為是初春的4月天氣溫度會很舒適，沒想到演唱會當天天氣突然氣溫驟降，在體感攝氏6度的戶外演唱3小時，我自己邊唱邊流鼻水，樂手老師們手都凍僵了依舊很敬業的彈奏。」

光良6日於上海梅賽德斯奔馳文化中心體育館開唱。（星娛音樂提供）

他隨後也笑說7月的馬來西亞家鄉場吉隆坡站也是戶外體育場，在連續兩天的戶外攝氏40度高溫下演出，讓團隊老師們笑說：「演出天氣不是極冷就是超炎熱，要跑光良巡迴演唱會身體健康一定是首要條件，才能挑戰克服溫差攝氏30幾度的演出考驗。」

光良上海演唱會期間光良國際後援會的歌迷在商業區的百貨商場應援，展出光良出道30年歷年的音樂專輯。整棟百貨商場處處充滿光良的肖像。光良也捐出演唱會曾穿過的秀服、專輯的服裝提供展期一個月，結束展覽將捐出義賣，義賣所得全數以光良國際後援會的名義全額捐出給慈善機構。

光良在上海演唱會當晚也特別練習上海語版童話，全場驚呼光良太有語言天份，上海話的發音非常準，光良也首唱剛新發行的〈2999聖誕節〉，提前與上海觀眾歌迷共渡歡樂氣氛的聖誕節。

光良「不會分離。今晚我不孤獨3.0」巡迴演唱會持續巡迴中，3.0也寓意著從1996年在台灣發行第一張專輯《掌心》算起，2026年就是光良出道第30年，期待2026年30週年演唱會能回到台北小巨蛋，用情歌陪伴彼此不孤獨，一起繼續勇往前行、不分離。

