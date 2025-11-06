獨家／免開瓦斯！微波5分鐘大口吃鍋 超商推24小時自助火鍋

超商推出客製化自助火鍋專區，讓民眾在冬天可以方便吃鍋。（圖／東森新聞）





時序即將進入立冬，火鍋戰提前開打，但小火鍋也掀漲價潮，像是天母臭臭鍋，11月1日起全面調漲10元，台南的三媽臭臭鍋番茄鍋，更是飆到200元，另外想自己選配料，超商也推出客製化自助火鍋專區，讓你輕鬆開吃。

濃郁湯頭，搭配滿滿配料，一口下肚暖進心裡，天氣轉涼最療癒的，莫過於眼前這一鍋。

誰說吃鍋，一定要開瓦斯，連鎖超商就能現場開吃，24小時自助吧，無論你是想吃菇類，還是想吃豆腐，再來是肉類海鮮，還有新鮮蔬菜，都採小包裝，讓你想吃多少就拿多少，最後再來選鍋底，放進微波爐裡，不用五分鐘，就能大口開吃。

夜貓族半夜，不用再怕肚子餓，全台4千間超商，走專屬客製化路線，從湯底配料都能自己搭，業者預計這波熱鍋商機上看10億。

民眾：「買一買然後直接微波，還可以稍微挑一下自己喜歡的口味，我覺得還不錯，天氣突然驟降，有時候就想要吃個火鍋，有芋頭貢丸，是可以直接微波，放進去小火鍋裡面，就可以直接食用的，其實就很方便，不用在回家煮。」

即將進入立冬，熱食大戰開打，其中最受歡迎的，還是那越臭越愛的臭臭鍋，但想要吃得過癮，零錢得多準備一點。

天母臭臭鍋天母店貼出公告，因原物料持續上漲，11/1調整售價，每鍋通通調漲10元，像是牛肉鍋 鯛魚鍋，一鍋就要逼近兩百（190元）。

電訪火鍋店業者：「所用到的這些食材，或是碗啊，那些都會漲價。」

另外像是宜蘭三媽臭臭鍋，儘管小火鍋價格凍漲，但白米飯卻貴5塊，至於台南中華西和店，大腸臭臭鍋，從150漲到160元，其中蕃茄鍋更飆到200元，入冬吃鍋暖胃之餘，荷包也要跟著一起瘦身。

