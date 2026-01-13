獨家／兒童遊具變狗訓練場？牽汪星人走繩索腿卡洞

記者許書維、李建瑩、沈明志／彰化報導

親子公園怎麼變成汪星人的訓練場？彰化市華陽公園有民眾直擊，飼主牽著狗狗進入兒童遊具區走繩索吊橋，狗狗的腿一度卡洞受困，最後甚至還從溜滑梯滑出。由於牠神似比特犬，當時周圍全是奔跑的幼童，家長傻眼又憂心，質疑明明是孩子放電場所，為何會有人當成狗的訓練場？

男子帶狗狗在親子公園玩遊具，疑似當成汪星人的訓練場。

號稱森林探險遊戲場的親子公園，被人直擊傻眼一幕，前方繩索吊橋有一人一犬，狗狗被飼主牽著走，但疑似腿陷入繩索洞裡進退兩難，不僅如此還有更離譜的...

溜滑梯出口，主人現身探頭，緊接在後的竟然就是這隻體型不小的犬隻，當下旁邊有不少幼童在遊具區奔跑放電，旁人擔心會不會有危險啊？

目擊民眾：「他在假裝秀秀牠，走路訓練，走路訓練中心，超沒品的，狗狗會受傷好不好。」

主人還帶著狗狗溜滑梯。

華陽公園位於彰化市占地面積廣大，不僅包含大型繩索吊橋、溜滑梯、彈跳網、溜索等，孩子們超愛、超容易放電的遊戲設施，莫名變成狗狗訓練場。

民眾：「很不恰當很危險，牠也沒有用那個狗要戴的口罩，狗要訓練就去正規訓練的地方啊，怎麼會去這種公園訓練。」

民眾：「影片看起來牠好像是凶猛犬耶，有些小朋友怕狗吧。」

針對家長們的擔憂，動防所表示，依照比特犬飼養規定，得成年人牽繩並替愛犬戴口罩才能外出，否則最高罰15萬，不過得進一步確認，牠是否為戰鬥力極高比特犬。



彰化動防所秘書謝一美：「無法判斷犬隻是否為比特犬，需要經過專業的電腦影像，或其他專業方式去做認定。」

依比特犬飼養規定，得成年人牽繩並替愛犬戴口罩才能外出，否則最高罰15萬。

有網友一語道破關鍵，無論是不是比特犬，狗是無辜的，有問題的是飼主，為何要讓牠走繩索？為何不讓犬隻去適合的訓練場所？

