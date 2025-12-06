獨家／入行30年被轟「唱歌很噁心」 李明川真實反應曝光

李明川總是笑容滿面，開朗樂觀形象深植人心。李鍾泉攝

在華麗而喧囂的娛樂產業裡，李明川是一個從不被單一定義的人。他是花藝師、化妝師、主持人、演員，更是一位受人敬重的大學教授；然而走進人生下半場，李明川重新檢視「歌手」這個身分，決定拿起麥克風，用真誠的聲音唱出人生的旋律。

李明川近日一連推出〈不可思議愛上你〉、〈沒有你的聖誕節〉等音樂作品，但其實入行30年，他並不是第一次踏進錄音室，「10幾年前因為業配合作錄過一首歌，但我真的唱得很爛」；當時的製作人陳國華鼓勵他多錄幾次，但他心裡想的卻是：「我又沒有要當歌手，沒有重錄必要吧？」沒想到多年後，李明川真的回來「當歌手」了。

發歌前已做好被罵心理準備

只不過，跨界唱歌沒有想像容易，酸民留言瞬間爆量，有人罵他唱得「很難聽、很噁心」，也有人質疑他「何必呢」。對於各種攻擊留言，李明川不氣，反而越看越開心，「決定發單曲前，我就做好被笑的準備」。

他認為，酸民願意花時間罵他，某種程度來說，「應該是把我放在心上、是愛我吧」？有些人甚至連歌都沒聽，只因為「李明川」這3個字就來嘲笑他，「你們說...是不是很可愛」？

李明川斜槓身份包括花藝師。翻攝lee_ming_chuan IG

用幽默化解攻擊 把負評變成養分

有趣的是，他竟然養成「固定時間看酸民留言」的習慣，「我想看看大家有什麼新招、新創意，其實有時候用不同心態看事情，反而覺得很有趣、也收獲很多」。30年職涯，早已讓李明川練就「金鋼之身」，不害怕難聽的評論，只怕自己沒有進步。

他坦言，唱歌比起其他工作，對他而言更有挑戰性，「很多人看到『李明川』這三個字，就不找我唱商演，可能覺得我的主業是化妝，覺得我憑什麼唱」；但他非但沒有氣餒，還向廠商公開喊話：「大家可以把對李明川的刻板印象拿掉，歡迎找我唱商演、尾牙，廟會我也可以喔！」

