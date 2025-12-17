獨家》內政部下午已回函 高虹安預計18日重回市府辦公

新竹市長高虹安表示，內政部今天下午稍早已回函，她預計18日上午將重新回市府崗位上打拚。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安因任立委期間涉助理費案，二審撤銷貪汙罪，依法可申請復職，新竹市政府昨（16日）天第一時間已向內政部申請，高虹安今（17日）上午也表示，對於復職一事，希望是愈快愈好，而下午3時許，高虹安表示，內政部已回函，她預計18日上午將重新回市府崗位上打拚。

高虹安因貪汙案，去年7月26日一審判決7年4月有期徒刑、褫奪公權4年，高虹安立即遭停職，並由副市長邱臣遠代理至今。二審昨天大逆轉，撤銷貪汙罪判決，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，貪汙罪撤銷不但讓高虹安沉冤得雪。

高虹安昨天獲知判決後表示，高院合議庭已明確認定，在相關案件中，她並無貪汙不法，她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再回應。

高虹安也指出，她依法會盡速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。

高虹安表示，今天下午3點多已收到內政部的復職回函，她預計明天上午就會回到市府上班，將過去對市民承諾的施政政見，依序落實兌現。

