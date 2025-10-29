獨家／全停擺！住戶怒控山岳「騙」 換建商都更條件大縮水

老公寓放眼望去整排黑漆漆，因為超過十戶為了都更提早搬走。 （圖／東森新聞）





持續追蹤這家開發商「山岳建設」，他們位在南勢角的都更案，去年跟建商爆出黑函糾紛，後來真的換了建商，也提交新的計畫書，但原本計畫3月剷，都更進度卻完全停擺！住戶表示這全是因為山岳欠了太多錢，把新建商都更紅利都吃掉，導致都更條件通通跳票。

老公寓放眼望去整排黑漆漆，因為超過十戶為了都更提早搬走。怎知道，說好的都更條件卻在動工前全跳票。

都更住戶：「假設我們合約講說有25坪，但是真正要蓋的時候又縮減了啊，吃虧很多啊，換成是你你願意嗎。」原本說好，室內坪數1坪換1坪，卻因為山岳拿都更的土地借款20億，導致美亞接手「爛攤子」後，根本沒利潤，只能大砍都更條件。不只不給換坪數，一坪還只開價40-50萬，比中古屋市場行情還要低。

都更住戶：「山岳的問題，真的被騙了，好像有計劃性的啊。」住戶不接受，就要面臨房子被法拍命運。專家則點出老公寓都更越來越難是這原因。

專家：「目前（房子）興建的成本，相對比往年再更高一些，也由於金融政策關係，新的房屋或舊的房屋，對於這種貸款有一些限縮。」房價撐不起造價，建商要利潤，地主要公平。室內坪數一坪換一坪，似乎已成了都市傳說。

專家：「你的房價地價，是不是有足夠高到一個程度，扣掉成本，還有機會讓你換到原本的坪數。」

現在市場行情，多數只能換到權狀坪數，也就是室內坪數約6-7成。老宅都更要是不從制度面著手改善，恐怕類似卡關困境，只會永無止境。