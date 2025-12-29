獨家／全台僅28輛！ 400萬愛快羅密歐 交車前撞成廢鐵

整輛車幾乎撞成廢鐵報廢。（圖／東森新聞）





義大利經典汽車品牌「愛快羅密歐」，要價448.9萬的「四葉草」，2025年首批在台灣只有限量28輛的配額。但上周五，疑似有技師在交車前試車，車速快加上天雨路滑，直接撞上停在路邊的貨車，不只整輛幾乎撞成廢鐵報廢，技師也受傷，對此台灣總代理商，暫時沒有回應。

下雨天，愛快羅密歐突然往路邊撞，整台彈起在路中旋轉，還竄出煙霧，車殼也噴飛。

豪車400多萬，車頭卻撞的稀巴爛，引擎蓋消失不見，車窗碎裂、安全氣囊爆開，新車一秒變廢鐵。

遭撞運送超跑業者：「滑出去去撞到我們的車，車速應該很快吧，很像他們技師試車，隔一天要交的車，在做最後的確認就失控。」

被撞的是同款愛快羅密歐四葉草，新車要價448.9萬，擁有520匹馬力，0到100公里加速只需要3.9秒。

汽車達人林韋翰：「以總代理這次引進，其實只有28量，愛快羅密歐的四葉草，其實就是它各個車型之中，最頂規的車款，性能上面也都會，用愛快羅密歐最高配的配置。」

愛快羅密歐今年才進軍台灣，與台灣市場睽違18年重新接軌，9月發布品牌發表，四葉草首批28輛，短短4天全數售罄，11月陸續交車卻發生事故。

根據了解，當時是兩名技師開著新車上路，警方調查，他們在台北松山區撫遠街上，疑似車速過快，見路面下雨積水，緊急剎車打滑衝撞，技師受了傷，路邊貨車無辜遭殃。

根據了解這一台大貨車，平常是用來運送超跑，當天停在這裡卻被撞上，還整台彈到人行道上。

遭撞運送超跑業者：「它那個撞很大力，我們都在幫一些賣超跑的車商，做運輸的服務，（被撞）我們整個工作就卡住啦。」

限量愛快羅密歐四葉草，是不少玩家心中的夢想，如今技師試車，還沒交車前打滑出事，等於說撞一台少一台。

