獨家／全台唯一炸油鍋！于朦朧17惡人慘了 城隍爺將他們炸起來為于申冤

資深記者鍾志鵬 / 嘉義報導

2025年9月11日，中國明星于朦朧離奇身亡。官方以「非刑事案件」匆匆結案、網路全面封鎖，千萬粉絲只能翻牆哭喊。就在所有聲音被堵住的時候，在台灣嘉義鹿草，有粉絲將疑似參與死亡聚會的17人名字寫下，希望安溪二隍殿城隍爺的年度炸油鍋儀式，替于朦朧討回公道。城隍爺乩身林侑均強調，『陽間的不行、陰間來！』，成了全球于朦朧在另一個世界的靠山。

全台唯一炸油鍋！于朦朧17惡人慘了，粉絲寫下17位嫌疑人名單，請求城隍爺將他們「炸」起來為于朦朧申冤。（圖／記者鍾志鵬攝影）

于朦朧粉絲寫下17嫌疑人名字「炸油鍋」 盼城隍爺主持公道

于朦朧「被猝死」，中國官方以「非刑事案件」定調再加上網路限流、言論被封鎖，千萬粉絲只翻牆，在 TikTok、X、IG、YouTube、Shorts 發聲。在台灣有粉絲利用嘉義鹿草-嘉邑安溪二皇殿城隍爺年度慶典儀式-「城隍爺的炸油鍋」，「迎火油、炸油鼎」為偶像申冤。

粉絲哽咽：我們只能靠城隍爺了

「網傳參加于朦朧死亡聚會的17人名單」炸油鍋：

辛奇（原名辛曉雄）、程青松、演員高泰宇、編劇極光光（原名李明）、製片人方勵、宋伊人、歌手范世錡（范世琦）、焦邁奇、北大雙胞胎網紅苑子文、苑子豪、演員田海蓉、扶子茶（小紅書 kelly媛）、富二代周昊、富二代張佳偉（江蘇周格）、胡海洋、蔡乙嘉、杜強。粉絲低調說：「我們在中國說不了一句真話，只能把惡人名寫給神明審！」

嘉邑安溪二皇殿城隍爺乩身解釋炸油鍋「迎火油、炸油鼎」意義：

城隍爺乩身林侑均解釋，嘉邑二隍殿的迎火油（炸油鼎）源於勸世人從善的民俗傳統科儀。古人云：「凡罪孽深重者，亡後將在地府受油鍋刑責」藉由炸油鼎的形式，讓世人儘早棄惡此良，讓社會善不斷的循環。炸油鼎在民間信仰中，有懲惡勸善的寓意，演變至今，將不好的晦氣及不好的能量藉由炸油鼎來改善磁場。

于朦朧粉絲寫下害他的17人名單炸油鍋 盼城隍爺作主冤情得雪

嘉邑二皇殿安溪城隍爺生日當天，有信徒于朦朧粉絲寫下17嫌疑人名字，一方面人也是想到地獄有炸油鍋懲罰惡人的「油斧地獄」，林侑均解釋，民間信仰中，炸油鍋是懲罰壞人，給世人的一個警惕，勸導世人即時行善，心誠則靈，有願則行，相信這世道還是有正氣的一方。

「陽間的不行陰間的來」 城隍爺善良人的靠山

嘉邑安溪二皇殿城炸油鍋「迎火油、炸油鼎」儀式，在祂生日這天農曆10月11日進行，小小的嘉義縣鹿草施厝寮，擠進超過千人要來體驗，林侑均分享現代人該怎樣看待城隍爺信仰：城隍爺、閻羅王都是神界的司法官，玉皇大帝派任至冥府審判世人功過是非，一般世人冤屈無法從中得到正義，往往藉由各宗教信仰的力量使蒙冤的人得到慰藉。

于朦朧的死，讓太多人心碎。但比心碎更痛的，是不能說、不能問、不能查。

在台灣，在嘉義，在城隍爺的殿前，有人用最古老的方式為他討回公道。信仰不是迷信，而是讓無處可訴的人，有個地方放下眼淚。於是炸油鍋成了粉絲、于朦朧與城隍爺之間的連結，「陽間不行的，陰間來。」粉絲請求城隍爺見證一切、審判一切。願正義，不用再翻牆。

全台唯一炸油鍋！于朦朧17惡人慘了，粉絲寫下17位嫌疑人名單，請求城隍爺將他們「炸」起來為于朦朧申冤。（圖／記者鍾志鵬攝影、翻攝自IG @alanyu0615）

【迎火油、炸油鼎：信眾祈福、淨化、祈願的神聖儀式】

安溪二隍殿的年度盛典「迎火油、炸油鼎」是一項流傳百年的傳統文化。

儀式流程：

1.廟方以炭火加熱油鍋。

2.信眾在城隍爺加持下觸摸溫熱的火油。

3.象徵淨化靈魂、驅除霉運。

4.熱油升起的味道，被認為能調和身體氣息、穩定磁場。

全台唯一炸油鍋！于朦朧17惡人慘了，粉絲寫下17位嫌疑人名單，請求城隍爺將他們「炸」起來為于朦朧申冤。圖為 嘉邑二皇殿安溪城隍爺生日，中華城隍文化總會祝壽。（圖／記者鍾志鵬）

為于朦朧在國際申冤官網：

https://user300811.pse.is/8ee89n

三立新聞網提醒您：

以上言論及圖片僅供參考，不代表本台立場。

