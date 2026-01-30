獨家／全台房市烙屎只有北士科在漲還外溢 房產專家： 輝達與北市府簽約後估再漲5-8%
全台房市低溫籠罩、交易量縮、買氣觀望之際，市場卻出現一個獨強、獨熱的區塊─台北市的北士科及其周遭地區。當多數區域房價卡關、甚至回檔修正之際，北投士林科技園區卻因輝達海外總部確定落腳於此，使得預售與新成屋價格不跌續漲，隨著簽約時程發酵，北士科及周遭區域，成了房價仍在往上推進的焦點。
住商機構、北極星全房產、圓疆不動產副總經理楊自立受訪時斬釘截鐵地說，這一波是結構性上漲，北士科就是那具關鍵引擎。而從預售與新成屋市場來看，北士科早在黃仁勳正式宣布前，區內新案就已全面站上每坪百萬元以上。
目前市場上看到的每坪103萬元、110萬元成交價格，大多是輝達宣布將在北士科設立海外總部之前就已預售完銷的案子。隨著黃仁勳一聲拍板厚，市場價格又快速往上推升2到3成，成交帶上升至每坪120至130萬元之間。
楊自立指出，現在區內的價格天花板為潤泰之森，其最高成交單價達每坪157萬元。高價之所以有人願意買單，這與建設公司品牌、產品定位有高度關聯。隨著北市府與輝達簽約在即，楊自立認為，一旦完成簽約，北士科與周遭整體房價仍有約5%到8%的再上漲空間。
至於輝達為何選擇北士科，楊自立分析，並非單一因素，而是多項條件疊加的結果。一方面，北士科是全新的科技園區，腹地完整、可塑性高，交通動線與產業配置規劃清楚；另一方面，北士科距離外籍工程師熟悉的天母生活圈相對近，美國學校、歐洲學校、日本學校皆集中於此，這對外籍工程師與高階主管而言，生活銜接成本相對較低。
不過他也提醒，目前天母房價並未因輝達題材出現明顯暴衝，真正會帶來多大影響，仍須等正式簽約、實際進駐，以及人員結構明朗後，輪廓才會更清楚。
當北士科預售與新成屋價格定錨後，房價也迅速向外擴散。楊自立點名，真正吃到外溢效應的是機能最成熟的石牌、明德與芝山捷運站生活圈。北士科軟橋段外緣即為文林北路，橫越馬路便是舊市區。捷運石牌、明德站之間，居住條件相較於仍在建設中的園區更為完整。
其中，石牌地區因醫學中心密集、國中小學學區完整，對未來進駐北士科的家庭型員工特別具有吸引力。楊自立透露，緊鄰北士科、石牌捷運站周邊即將推出宏泰的指標新案，市場預期單價可能落在每坪140至160萬元。相較過去新案中位數約100至120萬元，價格帶已明顯上移，而這類新案一旦推出，往往就會成為區域新的定錨點。
相較之下，士林、劍潭一帶市場反應則相對冷靜。主要原因在於該區房價基期本就偏高，普遍落在每坪100多萬元，加上新案多來自都更重建、供給有限，輝達題材並未帶來全面性的價格跳升，仍以個案表現為主。
在中古屋市場方面，楊自立觀察，石牌與明德捷運站周邊已經開始「有感在動」。隨著未來公車動線調整與轉乘路線逐步到位，芝山、明德、石牌三站，將成為北士科外溢效應最直接、也最穩定的受惠生活圈。
整體來看，這一波並非全台房市回春，而是北士科獨強。園區率先點火起漲，再加上輝達進駐持續添柴，房價一圈一圈向外推進。當其他區域仍在等待買氣回溫時，北士科與其周邊生活圈，已成為這一輪房市中，少數真正能在逆風中走強的例外。
黃仁勳來台房價先表態 北士科新高每坪157萬元預售屋賣光光
輝達與北市府簽約會去嗎？黃仁勳打哈哈賣關子：這週你們如果有空…
大陣仗來台！黃仁勳左右手都來了 迎輝達海外總部歷史性一刻
太離譜了！女奧客搭機堅持「饋咖」 無恥高舉無影腳放前座影響別人
