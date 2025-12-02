獨家／全台有8間「質琢鍍膜」爆歇業！ 逾百位車主擬提告

桃園知名汽車美容，「質琢」車業，提供全車包膜、鍍膜、洗車服務。（圖／東森新聞）





桃園知名汽車美容「質琢」車業，提供全車包膜、鍍膜、洗車服務，在北中南一共有8間分店，不料近期有顧客要向門市預約，卻發現業者已經歇業。但有顧客花了快10萬塊買鍍膜洗車套餐，結果1次的服務只用一次，甚至說好的保固5年才過1年，權益嚴重受損。對此消保官表示，該業者財務狀況不佳，很難透過申訴處理。目前消費者也已經組自救會，要提出訴訟討回血汗錢。

打開高壓水槍迎戰頑固髒汙，除了車外要亮晶晶，車內清潔也不馬虎，這家「質琢」汽車美容服務多，不只洗車，主推鍍膜包膜，連隔熱紙都有做，不料...

受害顧客：「那時候我其實在搜尋臉書的時候，我就有發現，欸好像找不到他們，就（通訊軟體）連絡他們，結果就出現他寫他們因為經營的問題，然後目前已經停業清算了。」

顧客去年買新車，花快10萬元購買全車犀牛皮，另加鍍膜洗車套餐，沒想到12次的服務如今只用1次，近期再預約，業者卻驚傳歇業。《EBC東森新聞》實際跑趟分店，包括板橋店已經換了承租戶，另外直擊像是桃園、台中、高雄分店，也都同樣已經換了招牌，換人經營。

（非當事）桃園店新承租戶：「有客人來找啊，也是找不到人，不知道（為什麼），他就是兩個月前就沒營業了。」

（非當事）台中店新承租戶：「不知道耶，我們是搬過來的，就一堆法院文書寄過來。」

《EBC東森新聞》追蹤調查，這家「質琢」車業是在2022年設立，全盛時期雙北開了3家，桃園新竹各開1家，另外台中、台南、高雄也都有分店，如今驚傳全門市歇業，且多半都已經換了承租戶。

「質琢」從10月份開始陸續收到消費申訴案件，總共有9件，現場顯然已經沒有營業了。據了解，業者的財務狀況不佳，恐怕很難透過消費申訴程序的機制來處理。

周轉不靈早有端倪嗎？追查發現，早在今年4月，業者就因為未給付薪資、違反勞基法兩度遭開罰。另外從法院資料來看，今年3月，陳姓負責人曾向高雄好友簽立投資合作協議，對方借了150萬給他，結果今年7月卻大舉收店，好友遲遲討不回那150萬，因此向法院聲請假扣押。

律師游嵥彥：「倘若消費者遇到業者倒閉的情形，建議可以先到法院聲請假扣押，以避免業者惡意脫產。」

截稿前向陳姓負責人求證沒有回應，官方僅回會於1月前依比例退還，超過百位車主組自救會提出訴訟，不讓血汗錢石沉大海。

