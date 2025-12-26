獨家》全國最大里一拆四 新里名諧音「扶殯」遭轟觸霉頭

全國最大里、左營區福山里確定「一拆為四」，分設福山、福榮、福檳、福華等4里，日前舉辦說明會。（圖／高市府民政局）

高雄市里政版圖迎來近年最大幅度調整！高市府日前拍板，全國人口數排名前3的大里將全面拆分，其中最受矚目的全國最大里、左營區福山里確定「一拆為四」，分設福山、福榮、福檳、福華等4里，並預計於民國115年7月1日正式上路。然而，拆里尚未生效，命名爭議先引爆，新設的「福檳里」因諧音被指近似「扶殯」，挨轟觸霉頭，引發部分里民強烈反彈。

根據民政局統計，截至今年11月，福山里人口已達4萬5297人，除是高雄第一大里，也是全國最大里之一，被視為拆里的重要指標。高市府指出，為提升基層治理與服務效率，此次調整涵蓋7個行政區、21個里。此次調整，正是回應多年基層反映，希望讓行政量能與人口結構更為合理。

廣告 廣告

全國最大里、左營區福山里確定「一拆為四」，分設福山、福榮、福檳、福華等4里。（圖／高市府民政局）

然而，拆分方向與里名出爐後，部分福山里民怒火難平。張姓里民直言，「福檳里」這個名字「難聽又不吉利」，福檳的諧音就是「扶殯」，質疑名稱從何而來，更不滿里民毫無參與命名的機會。

張姓里民指出，福山國小、福山國中所在區域，未來卻劃為「福檳里」，而原福山里長辦公室所在地仍保留「福山里」，質疑劃分與命名背後是否存在私心操作，「說是為民服務，聽起來卻很諷刺。」

張姓里民也拿其他行政區作對比，直言龍水里拆分後分為「北美術館里」、「南美術館里」，具備清楚地標與識別性，反觀福山里，既無方位、也無脈絡，「那至少也該叫東福山里、西福山里，大家一聽就懂。」

對此，民政局回應，「福檳里」名稱是經「高雄市左營區里命名小組委員會」討論決議，主因當地原本即為「福檳社區」，居民長期沿用此名，具歷史代表性與地方認同。目前福檳社區占未來福檳里約三分之一面積，且仍是當地最大社區，因此延續既有名稱。

民政局也強調，新里命名通常由里長提出，經地方士紳、民代了解地方意見後，由區公所彙整提報市府核定。若里民對名稱有不同意見，可直接向區公所或審議小組反映，不需連署，也不限人數，將循一般行政程序處理。

高市議員白喬茵則指出，針對「福檳里」的命名爭議，確實反映出資訊溝通不足的問題。她表示，雖然老一輩居民了解「福檳」的歷史背景，但不少新住戶並未被充分告知，才會產生強烈反彈，呼籲市府在正式上路前，應就拆分細節與命名緣由，進行更有效、透明的說明。

更多中時新聞網報導

百年故宮挨批守舊 外籍遊客僅微成長

楊丞琳手術後會粉絲 哽咽傾吐「我沒那麼好」

國有土地種植碳匯 3處將招標