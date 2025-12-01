獨家／全球僅5人！台灣15歲女孩登國際安全峰會 民間外交官：有未來了

記者張雅筑／台中－美國－加拿大報導

全球三大國際安全峰會，加拿大哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HISF／HFX）為其中之一，日前我國派出（圖中）外交部政務次長陳明祺出席，國內唯一受邀的非政府組織是Hello Taiwan，其執行長為江明信（圖左）。（圖／受訪者提供）

在2025年第17屆「哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HISF／HFX）」期間，Hello Taiwan執行長江明信對台灣女孩芯蘋的卓越表現予以高度評價。作為今年「15@15：青年建構民主」競賽全球5位得獎者之一，芯蘋展現了對民主與安全議題的深刻洞察與領袖潛力。江明信強調，芯蘋不僅是台灣未來的代表，更是激勵人心的榜樣，向國際展示台灣的崛起。他指出，當前一代年輕人將成為台灣應對複雜國際挑戰、尤其是來自中國壓力時的堅強力量。

2025年11月21日至23日，第17屆「哈利法克斯國際安全論壇」在加拿大哈利法克斯隆重召開。作為全球三大國際安全峰會之一，該論壇吸引了來自全球的領袖與專家參與，討論包括俄羅斯與中國挑戰、軍事科技革命、AI競爭、烏克蘭危機等全球議題。其中，對台灣尤其重要的是圍繞「民主與安全」的核心議題，以及專門針對台灣安全的討論環節—「Taiwan: Time to Tend to（台灣：是時候呵護）」。

第17屆哈利法克斯國際安全論壇（HISF）於日前圓滿落幕，吸引全球領袖、專家及政策制定者參與。與會者包括來自北美、歐洲、亞洲等地的國家元首、政府首腦、外交部長，以及國際組織代表，如聯合國和北約高層官員。論壇還邀請學者、政策專家提供深度分析，並有來自知名智庫和企業的領袖參與。此外，年輕領袖也在論壇中發聲，像芯蘋這樣的青年代表透過「15@15：青年建構民主」競賽展示其在全球安全議題中的角色。（圖／受訪者提供）

台灣在此次論壇中的表現亦不容忽視，因此我國特別派出外交部政務次長陳明祺出席，由他積極參與論壇的討論，強調台灣作為印太地區重要民主國家的地位，並表達了對全球民主陣營支持台灣安全與地緣政治的期待。

此外，在論壇上還有另一大焦點，那就是2025年的「15@15：青年建構民主」競賽得獎者！該競賽自2023年開始舉辦，目的為讓全球未來領袖了解該論壇的核心使命：加強民主國家戰略合作。參賽者須提交15秒影片，內容是期望未來15年能看到的一項促進全球安全的正面改變。來自世界各地的優秀青年角逐激烈，其中台灣的高中生芯蘋脫穎而出，榮獲全球五大得獎者之一。

「台灣女孩」芯蘋是2025年第17屆哈利法克斯國際安全論壇（HISF）中備受矚目的年輕代表之一。作為「15@15：青年建構民主」競賽的全球五位得獎者之一，芯蘋展示了對民主與國際安全問題的深刻理解與遠見。她的卓越表現不僅讓世界見證了台灣青年在全球舞台上的崛起，也彰顯了她作為未來領袖的潛力。（圖／受訪者提供）

Hello Taiwan執行長江明信得知芯蘋獲獎的消息後，對她的成就表示高度讚賞。他認為，芯蘋的獲獎不僅是對她個人努力的肯定，更是台灣年輕一代在國際舞台上展現自信與實力的象徵。（圖／受訪者提供）

長期支持和協助台灣外交事宜與活動的Hello Taiwan執行長、知名企業董事長江明信，他是國內唯一受邀的非政府組織代表，談及「台灣女孩」芯蘋的表現，江明信表示，身為台灣人，當他聽到芯蘋贏得「15@15：青年建構民主」競賽時，感到無比的興奮與驕傲，因為「哈利法克斯國際安全論壇」是一個備受尊敬的峰會，世界各地的國際領袖都會參加，所以這真的是非常不簡單的成就。

江明信受訪時表示，本來自己就有打算在論壇期間找芯蘋交流，但沒想到是這個女孩先注意到他，因為在峰會進行時，自己站起來詢問有關烏克蘭和平方案，並對此提出問題。直到休息期間，江明信才趕快抓緊機會走到芯蘋身邊自我介紹，沒想到眼前年僅15歲的女孩非常落落大方，「她告訴我，她很高興看到另一位台灣人來參加這次會議。我對她的第一印象是：她是一位成熟穩重、舉止優雅的年輕女孩。除了英文流利之外，即使身處於世界各國領袖之中，她也依然非常穩重與冷靜。」

江明信認為，芯蘋的成就代表了台灣在全球舞台上崛起的年輕實力，並且將激勵更多台灣青年積極參與國際事務，發揮影響力。他指出，面對日益嚴峻的國際挑戰，尤其是來自中國的壓力，像芯蘋這樣的年輕人將成為台灣應對困難的強大力量，為台灣的未來帶來希望與動力。（圖／記者張雅筑翻攝）

能夠與不僅是台灣唯一的獲獎者，更是亞洲地區唯一代表的芯蘋見面並進行深入交流，江明信感到無比榮幸，他激動地表示：「這是一次難得的機會！我親眼見證了她與其他獲獎者，以及與不同會議領導者之間的優雅互動，讓我對台灣的未來充滿信心。」江明信進一步指出，他深知這次交流對芯蘋而言將是一段寶貴的經歷，並深信她會從中獲益匪淺。他也語重心長地提到，台灣當前在國際上面臨來自中國的巨大壓力，這樣的環境更需要像芯蘋這樣的年輕領袖。「我希望更多年輕人能夠以她為榜樣，積極參與國際交流，讓世界看到台灣的優秀與潛力。」

此外，江明信還分享了他在晚宴上與其他獲獎者的交流感受。他表示，這些年輕人都非常出色、優秀，各自展示了未來領導者的潛力。他尤其感佩的是，「這些青年來自不同的背景，有些甚至來自極其艱難的環境，例如烏克蘭。儘管如此，他們每一位都是自己國家的傑出代表，展現了非凡的韌性與才華。我相信，這次論壇不僅為他們提供了珍貴的經驗，也為他們未來的發展奠定了堅實的基礎。」

芯蘋受訪時表示，能代表台灣參加「15@15：青年建構民主」競賽並獲獎，讓她深感榮幸。她指出，這次經歷不僅加深了對全球民主與安全議題的理解，也讓她更加堅定了為台灣發聲的責任感。（圖／記者張雅筑攝）

江明信特別繫上印有「台灣」字樣的領帶出席「哈利法克斯國際安全論壇」，藉此彰顯對台灣的支持與承諾。在論壇中，他積極發言並提出關鍵問題，不僅激發了與會者的深入討論，也引發了對台灣在維護區域穩定與促進全球民主價值方面的重要性的新認識。（圖／受訪者提供／翻攝自 Halifax International Security Forum YouTube）

已參加完「哈利法克斯國際安全論壇」，從加拿大順利回國的芯蘋，受訪時也表達了對江明信的感激之情。她表示，非常感謝江明信願意與自己進行深入交流和經驗分享，並且親自引薦她參加其他重要的國際論壇與會議。芯蘋透露，這段經歷讓她受益良多，並深感榮幸能夠有機會與如此優秀的領袖人物交流與學習。她強調，這不僅是一次難得的國際交流經驗，也讓她對台灣的國際形象充滿信心，並激發了她進一步參與全球事務的動力。

▲芯蘋參賽獲獎影片。（影片來源：Cloudy San YouTube，若遭移除請見諒。)

