獨家／全球僅5人！女高中生獲獎出席HISF 她站國際舞台：讓台灣被看見

記者張雅筑／台灣－加拿大報導

加拿大哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum,HISF／HFX）為全球三大國際安全峰會之一，今年台灣不僅沒缺席，甚至還有名高中生三芯蘋，在全球眾多優秀青年中脫穎而出，成為2025年「15@15：青年建構民主」競賽中5位得獎者之一。得以赴加拿大領獎並出席該論壇，三芯蘋謙虛表示，自己很感謝有這機會站上國際舞台，為台灣發聲以及讓台灣被看見。談及獲獎影片，三芯蘋指出，她希望讓世界重新認識台灣的優勢：在民主與自由的基礎上，台灣能包容多元文化與各種不同的聲音，展現獨特而珍貴的社會力量。

全球三大國際安全峰會，分別為：歷史最悠久且最影響力的德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference, MSC）、聚焦印太安全，堪稱亞洲最重要國防外交平台的新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue, SLD），以及目前正在舉行中的加拿大哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HISF／HFX）。「哈利法克斯國際安全論壇」對台灣來說至關重要，因為它不僅是北美、民主國家的重要戰略平台，其聚焦的重點包括：民主、安全合作、印太戰略與中國議題，且最重要的是，它是對台灣安全議題最友好的國際論壇之一。

加拿大「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax International Security Forum, HISF）為全球三大國際安全峰會之一，約300～400位全球安全領袖出席，包括：多國國防部長、軍方將領、北約（NATO）官員、美國國會議員、智庫成員、以及台灣、日本、韓國、歐洲等民主國家代表。（圖／受訪者提供）

「哈利法克斯國際安全論壇」多年來固定設有台灣議題小組，該論壇對「民主陣營安全合作」的全球影響力甚大，其核心之一為民主國家必須合作應對威權挑戰（中國、俄羅斯）。（圖／受訪者提供）

2025年第17屆「哈利法克斯國際安全論壇」於當地時間21日至23日於加拿大新斯科舍省哈利法克斯舉辦，這次論壇聚焦在「民主與安全」之間的緊密關係，強調民主國家需要合作來應對來自俄羅斯與中國等威權體系的長期挑戰，與台灣相關的核心議題之一為「Taiwan: Time to Tend to（台灣：是時候呵護）」。該議題為議程中的主要工作小組探討的主題，內容強調民主陣營對台灣安全與地緣政治的重視，此外，這次探討的議題還包括：烏克蘭、軍事科技革命、未來的AI競爭、中國的議題是什麼以及移民和創新及優勢等。

（圖左二）我國派出外交部政務次長陳明祺出席，他與其他國家探討和交流相關議題。（圖／受訪者提供）

如此重要的國際安全論壇，台灣當然沒有缺席！我國派出外交部政務次長陳明祺前往加拿大參與會議，國內也有唯一一個非政府組織（NGO）受邀出席，那就是Hello Taiwan的執行長江明信。更令人驚艷且令人敬佩的，是年僅15、16歲的新民高中學生三芯蘋。小小年紀的她不僅站上國際舞台領獎、為台灣發聲，還有機會與多位世界領袖就國際重要議題進行深入交流，展現台灣青年的視野與思考，並積極傳遞我國在國際社會中的立場與聲音。三芯蘋的表現，不僅讓人看到台灣青年的潛力，也為我國在國際舞台上的存在增添了亮眼的一筆。

就讀台中新民高中一年級的三芯蘋（Marilyn San），她在全球眾多優秀青年中脫穎而出，榮獲「哈利法克斯國際安全論壇」所舉辦的 15@15: Youth Building Democracy（青年建設民主競賽） 獎項，全球僅5名青年獲獎。（圖／受訪者提供）

三芯蘋除了出席「哈利法克斯國際安全論壇」領獎並參與各項論壇活動外，會中得獎的青年也有機會發表演講，分享他們對全球安全議題的觀點與見解。三芯蘋藉此向國際社會傳遞台灣青年的聲音，提出具洞察力的分析與建議，展現出年輕世代對國際議題的關注與責任感，並與其他青年領袖及專家進行深度交流，拓展全球視野。（圖／受訪者提供）

「15@15：青年建構民主」競賽自2023年開始舉辦，其目的是想讓全球的未來領袖瞭解「哈利法克斯國際安全論壇」的核心使命：加強全球民主國家之間的戰略合作。參加競賽的青年必須提交15秒的影片，內容為他們希望未來15年內看到的一項正面改變，以讓世界更加安全。今年的得獎者共有5名，除了我國的新民高中高一生三芯蘋（Marilyn San）外，還有來自義大利的Niccolò Bozzo、烏克蘭Diana Gerasymenko、厄瓜多Nicolás Castillo Guerra，以及紐西蘭的Tim Ion Max Sol。

三芯蘋除了出席「哈利法克斯國際安全論壇」領獎並參與該論壇，還會與其他4名得獎青年會晤地方政要、學者、HFX「與女性共築和平」獎助學金成員，並與北大西洋防務創新加速器（DIANA）的官員進行交流。雖然三芯蘋只是高一學生，卻展現出令人驚豔的沉穩台風與成熟思維，她在國際舞台上自信發言、提出見解，讓與會者感受到台灣青年在國際議題上的洞察力與責任感，其表現連Hello Taiwan執行長江明信都讚譽有加：「三芯蘋不僅展現了台灣青年的智慧與勇氣，更以她的專業和熱情，向世界傳達了台灣的聲音。她的表現，讓我們對台灣的未來充滿期待。」

三芯蘋謙虛表示，自己非常感謝且榮幸能有機會出席「哈利法克斯國際安全論壇」，站上國際舞台為台灣發聲，讓世界看見台灣。至於自己獲獎的影片，她表示，希望透過作品傳遞台灣青年的觀點與理念，讓更多人理解台灣在全球議題上的立場與思考。她強調，台灣是個擁有豐富多元文化的國家，而這份多樣性不僅塑造了台灣人的思維方式，也讓台灣在國際社會中能以獨特的視角貢獻解決全球挑戰的方案，她語重心長表示，富有多元文化是台灣的優勢，也希望國家能珍惜並善用這優勢。（圖／受訪者提供）

國內唯一獲邀出席的非政府組織（NGO）Hello Taiwan 執行長江明信表示，看到三芯蘋年紀輕輕卻能在國際舞台上自信發言、深入交流，他感到既驚艷又欣慰。他讚賞三芯蘋不僅具備成熟的思維與洞察力，更能以自己的行動與作品，向世界傳遞台灣青年的聲音與理念。江明信表示：「三芯蘋展現了台灣青年的智慧與勇氣，她的努力讓世界看見台灣的聲音，也為更多年輕人樹立了榜樣。」（圖／受訪者提供）

會後三芯蘋也錄製了1分多鐘的影片提供給《三立新聞網》，分享自己的參賽心得與獲獎影片內容。三芯蘋謙虛表示，自己非常感謝有這機會參加「15@15：青年建構民主」競賽，讓她可以參與「哈利法克斯國際安全論壇」，站上國際舞台為台灣在國際上發聲，並讓台灣被看見也讓大家更重視，像是台灣在半導體業或是台海關係的一些歷史等，讓大家能更重視並看見台灣的好。至於自己的獲獎影片，三芯蘋說，內容是描述台灣有許多來自東南亞國家的外籍移工，但有些人會對他們有刻板印象，覺得他們沒文化、沒禮貌又很髒等，但事實並非如此。三芯蘋語重心長地指出：「因為我們有很多不同的文化，這應該要是成為台灣的優勢，我們應該要去利用這個優勢，然後去珍惜說：我們在台灣這樣一個國家裡面，可以有很多不同的文化。」

三芯蘋與其他4名得獎青年同桌用餐並交流，這些青年分別是：來自義大利的Niccolò Bozzo、烏克蘭Diana Gerasymenko、厄瓜多Nicolás Castillo Guerra，以及紐西蘭的Tim Ion Max Sol。Hello Taiwan執行長江明信表示，當得知有台灣孩子獲獎時，他不僅感到非常感動，也特別透過管道了解三芯蘋的背景。在論壇期間，他更親自與三芯蘋交流，並選擇坐在她旁邊，除了希望給她在國際場合中一份熟悉與支持，也希望讓這位年紀輕輕的台灣青年能更自在地展現自我，勇敢與世界交流，充分發揮她的潛力。江明信讚賞地說，三芯蘋的表現不僅令人驕傲，也展現了台灣青年在國際舞台上的自信與活力。（圖／受訪者提供）

2025年第17屆「哈利法克斯國際安全論壇」在加拿大舉行，為期4天。本屆論壇主要探討的議題包括全球安全與防務策略、國際衝突的預防與解決、科技與國防創新、氣候變遷對安全的影響，以及女性在和平與安全領域的角色等。來自世界各地的政要、軍事專家、學者及青年領袖齊聚一堂，共同交流觀點，分享經驗，並尋求解決複雜國際問題的創新方案，打造國際合作與對話的平台。（圖／受訪者提供）

三芯蘋透過自己的影片與見解，向世界各國傳遞台灣青年的聲音與觀點，讓國際社會更深入理解台灣在全球議題上的思考與立場，同時展現出年輕世代的創意、責任感與行動力。年紀輕輕的她，卻擁有令人讚嘆的洞察力與成熟判斷，不僅能清晰表達自己的觀點，也能敏銳理解不同文化與國際議題的脈絡，展現出超越同齡的國際視野與領導潛力。三芯蘋的表現，不僅為台灣青年贏得國際肯定，也成為激勵更多年輕人勇敢參與全球事務的榜樣，真的是名副其實的「台灣之光」！

