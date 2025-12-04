獨家／全球8據點！網紅媒合平台「派兒」遭KOL控「欠款半年」

創作者媒合平台派兒，遭指控欠款。（圖／東森新聞）





堪稱亞洲最大的「創作者媒合平台」派兒，早在2017年就創立，在新加坡、香港等地，全球共有八個據點，主打和KOL合作，只要提交品牌圖文、影音審查後就能領到錢，但如今卻跳票，國內外的創作者指控，將近萬元卡在平台領不出來。

抓角度、拍攝、寫文案，通通一手包辦，美食創作者用心經營短影音，結果到頭來竟然白忙一場。

記者vs.受害創作者：「我總共是被欠了六千塊，（那就是做白工），沒錯，被欠款的這兩支，其實有一個東西是我自己去買的。」

早在今年2月完成兩支影片拍攝，想說累積多一點作品一次提領，直到10月初向平台申請約六千多元入帳，卻遲遲沒下文，拖了大半年已經到年底，錢還沒入帳。向官方LINE反映，得到的卻是因市場作業調整，撥款出現延遲，疑似是罐頭訊息。

被指控的社群創作者媒合平台派兒，總公司就位在台北市大安區，很多網紅跟他們明明有合作，也完成任務，但都遲遲拿不到應有的稿費。

派兒早在2017年創立，公司登記地在新加坡，在馬來西亞、香港等設有八個據點，更號稱是亞洲最大網紅媒合平台，包括新光三越、亞培、百事公司、愛奇藝等知名品牌都是合作廠商。但現在即便總部還在，中山區的辦公室招牌已經卸下、人去樓空。

受害創作者：「今年下半年不知道什麼原因，像我今年七月、八月、九月份各自都有一個案子，然後都結案了，我現在等於還有六千多塊的金額卡在這個平台上面。」

但還不只台灣，國外也有人錢卡在平台。馬來西亞用戶PO出欠款251令吉，指控款項從去年拖到今年，但平台還是繼續發案。香港也陸續有KOL投訴。對此，派兒也在社群回應，團隊已投入改善流程，在下周五前會逐一聯繫用戶，提供匯款時程，但也強調財務一向穩健可靠，只是用戶端的連環指控仍持續發酵。

