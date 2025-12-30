獨家／兩主持人都過世了…曹西平37年舊照曝 他揭真面目催淚：毫無架子
記者張雅筑／綜合報導
戴著墨鏡，上節目時不時拿起哨子「嗶、嗶、嗶」，還有口頭禪「醜八怪」，鮮明的招牌動作和嗆辣直言的風格，讓人一提起就想到他——曹西平。這些畫面如今都成了絕響，因為他已於昨（29）日晚間辭世。網友邱瑞隆分享37年前的舊照，17歲的他因緣際會參加節目《天天看我》，錄影結束後與主持人曹西平和羅碧玲（羅霈穎）合影。回憶當年，他感嘆，兩位主持人都過世了，但對他們親切、真誠的態度記憶猶新，毫無明星架子，令人難忘。
昨晚傳出震驚演藝圈的噩耗，資深藝人曹西平驚傳離世，享壽66歲。令人不捨的是，他28日清晨才在臉書發文，未料短短一天多後就傳出他離開的消息，讓許多人不敢置信。許多網友、粉絲紛紛到他的臉書粉專留言：「不敢相信怎麼這麼突然」、「太震驚了…四哥一路好走」、「實在太突然了 ，令人難以置信」、「謝謝四哥的歡樂與歡笑，一路好走，再也聽不到嗶嗶嗶醜八怪了...」
其中，網友邱瑞隆特別分享一張自己17歲時，參加由曹西平與羅碧玲（羅霈穎）主持節目《天天看我》的珍貴合影，泛黃的照片中，歲月痕跡清晰可見。畫面裡，青澀的男孩，與當年意氣風發的曹西平、羅碧玲並肩而立，彷彿定格了那個年代最真實的瞬間。
邱先生受訪時表示，《天天看我》這個節目，在當時是一個對觀眾開放的才藝競賽，無論是唱歌、舞蹈或樂器演奏都能參加，自己因緣際會也報名參加了該節目，以豎笛演奏〈頑皮豹〉一曲，後來與成為台語歌手的李嘉一同獲得該集節目的冠軍。談及對曹西平的印象如何？邱先生回憶道，錄影結束後，自己與主持人羅碧玲（羅霈穎）和曹西平合影、聊天，非常深刻兩人親切與真誠待人的態度，完全沒有明星的架子。
「17歲的我，看著曹西平大哥，覺得他身形高大、陽光帥氣，就像一位很有魅力的大哥哥；而『羅妹妹』我總是稱她為『羅姊姊』，她也很喜歡這個稱呼，笑說這代表她很年輕。」邱先生補充說，當年在自己眼中，羅碧玲（羅霈穎）不僅真的年輕又漂亮，主持風格也幽默風趣，總能讓站在台上緊張的參賽者逐漸放鬆，進而表現得更自在、自然發揮。他也大讚，年輕時的曹西平真的很陽光帥氣，充滿舞台魅力，令人印象深刻。
最後邱先生感嘆表示，今早打開手機，得知資深藝人曹西平昨晚在新北住處過世，內心震驚又不捨，直呼一切來得太突然，讓他深深覺得，人生無常啊！他也感慨地說，如今這兩位曾帶給觀眾無數歡笑與溫暖的主持人都已離世，留下的只有粉絲們無盡的思念與感謝。他說，希望透過自己的分享，能讓大家重新看見他們當年帶來的美好回憶，也為這段珍貴的青春歲月留下紀念。
