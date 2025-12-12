獨家／八煙溫泉突宣布歇業！退費標準亂 會員憂拿嘸錢

八煙溫泉會館將營業到年底，引發大批會員不滿。（圖／東森新聞）





新北金山知名的八煙溫泉會館，突然宣布這個月30號要結束營業，引發大批會員不滿，除了太晚通知會員，退費的日期也寫不清楚，甚至退費標準混亂，擔心最後拿不回錢，而且從平台買來的票券，還說不會代為處理，我們也發現，明明要停業，網購平台仍舊在販賣會館的泡湯券，對此新北消保官強調，已經介入調查。

獨立湯屋內，泉水不斷湧出，這就是金山最著名的美人湯，無臭無味還能舒緩筋骨。

八煙溫泉會館在新北金山營業數十年，近日卻突然宣布要結束營業，許多會員相當擔心，指控退款公告連退費的日期都沒寫清楚，就怕最後求助無門。

八煙溫泉會館會員C先生：「非常焦慮啊，不管是各大平台，或它公司購票都沒有完整的退款時間。」

會員指控11月才收到通知，會館營業到12月30號，等於大家的處理時間，只剩下一個月。如果是在第三方平台購買票券，得自己找平台或是票商辦理，八煙溫泉會館 不會代為處理，退還的會費也不是用「月份」當單位，而是以簽約日來算，哪天退款也說不清楚，讓40多位會員炸鍋，怒控實在不合理。

對此，會館員工強調，退款方式是這樣算的。

記者vs.八煙溫泉會館員工：「退款以天數來算，你幾天就是退你幾天，退款差不多是1月15號，前面現在已經排到120個票券客。」

奇怪的是，明明年底就要結束營業，到網路上搜尋，還能看到第三方平台在販賣泡湯券，雖然傍晚時刻緊急下架，但新北市消保官強調，將介入調查 。

除了退費爭議一籮筐，消費者更抱怨，自從會館宣布要關門，服務就開始縮水。

八煙溫泉會館票券客 戴先生：「蒸氣室啦，只開放一天幾個小時，以前從來沒有過的，可能為了省電吧。」

針對這些疑問，八煙溫泉會館僅表示，主管不在，還在瞭解中。老字號的溫泉會館走到尾聲，最後卻是爭議不斷，老主顧們的好回憶一起說掰掰。

