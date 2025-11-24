獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術

22日中午，藝人顏曉筠被目擊全身包得密不透風坐輪椅從林口長庚出院。（讀者提供）

民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。

事發當天，有網友在臉書「林口大家庭」社團透露，一輛小客車準備右轉進社區車道時，打燈後立即切入，右側行駛的機車閃避不及直接撞上，女騎士當場被彈飛，再波及旁車，撞擊聲巨大。目擊者描述，該名女子倒地後安全帽仍在，但額頭鮮血直流，場面怵目驚心，連小客車駕駛想上前扶人都嚇得不知所措。

顏曉筠和吳東諺在八點檔《好運來》搭檔演出落難夫妻。（翻攝自臉書）

據了解，受傷女子竟是年僅31歲、出道7、8年的顏曉筠。她家住永和，每天騎機車遠赴林口拍戲，光是車程往返要近兩個小時，摩羯座性格拚命敬業。過去5年，她從《多情城市》一路演到《好運來》，連續參與4部民視八點檔，是電視台力捧的實力派女角。近期在《好運來》中，她飾演思覺失調的母親「江芸菲」，不小心悶死自己的骨肉，親手埋掉後，還偷了別人的嬰兒養育10年，和吳東諺飾演夫妻，許多觀眾都被她失控的模樣嚇死，近日上演不願放手把孩子還給親生父母的高潮戲碼，角色陰鬱瘋狂、行為失控，不少觀眾看得頭皮發麻，甚至在社群上罵聲不斷，她本人也因過度投入角色，拍攝期間多半沉在角色的世界裡。

曉筠在親友協助下，速度緩慢往醫院停車場方向。（讀者提供）

經紀公司證實，顏曉筠是在19日前往民視拍戲途中遭汽車撞上，其實她騎在文化二路上，轉個彎就要抵達電視台，卻不幸發生憾事。敬業的她即使被撞飛倒地，第一時間仍焦急擔心身上戲服是否受損、是否會影響連戲，反而為劇組添麻煩感到抱歉。

顏曉筠在八點檔《好運來》飾演精神異常的豪門千金。（翻攝自臉書）

據了解，她的傷勢頗嚴重，由於左邊受到重創，導致左肩脫臼、韌帶斷裂，受傷當天已經馬上緊急動手術，接下來需要時間修養。《好運來》劇情接近最後大結局，顏曉筠恐難回組完成角色收尾，民視也因這起意外緊急調整腳本。劇組後續拍攝勢必受到不小衝擊。

