獨家／公園傷童兇手「滑索藏針」 高個童刺手、幼兒傷臉眼

彰化員林的兔馬鹿公園，最大亮點是一座9.6米高的環狀高塔滑索，刺激又好玩，是小朋友的最愛，每次都大排長龍，現在卻傳出竟然有人故意在滑索的塑膠外皮插進長釘，接連害2名孩童受傷。一名國小女童手被刺傷，2歲多男童的臉被刮出5公分傷痕，原本以為可能是滑索裡面的鋼纜斷了、鐵絲翹出來，但公所證實是有心人士的惡意行為，滑索已全面暫停，將派人維修，同步報警，追查這可惡的嫌犯。

《EBC東森新聞》重回現場發現，滑索外層塑膠皮已經破了好幾個洞，甚至還能看得到長釘，鐵釘位置離地大約60公分，個子高的小孩容易刺到手，幼童坐著就容易劃傷臉，甚至刺到眼睛，相當危險。但整座公園沒有監視器，附近還有警局跟消防局，兇手行徑大膽，卻難以追查。

員林兔馬鹿公園的滑索，外層塑膠皮破了好幾個洞，高處跟接近底座的地方都有，比對熱心路人爸的影片，拔除的長釘是在下方的位置，但仔細看，竟然還有長針在裡頭，露出尖刺。

傷人危機還沒完全拔除，難道兇手是故意割破塑膠皮，弄了一高一低，想害孩子受傷嗎？據了解，長針約6公分，露出的4公分已被拔除，還留下2公分在裡頭。

附近民眾：「他應該就是想要看到有人受傷，當然是很可惡啊。」

滑索整趟玩下來會有一段高低差，兇手藏針的位置難道是經過算計嗎？距離地面大約60公分高，孩子無論是用手抓住滑索，或是坐著滑行，都是最容易接觸到的位置。個子高的會割到手，矮個子坐著就容易劃傷臉，還有可能刺傷眼睛，相當危險。

可惡兇手衝著孩子來，而且他還相當大膽，公園右側是條水溝無法通行，附近有消防局跟警局，兇手脫逃路線只剩前方及左側道路。兇手如果熟悉地形，應該會選擇步行，或騎走旁邊的公共腳踏車，但困難的是整座公園沒有監視器，成了追查兇手最大難題。

附近民眾：「這種公共場所是小孩想要來，家長又很想要帶小孩來的地方，為什麼警方不加強巡邏，應該要設監視器或錄影機之類的。」

追不到兇手，家長當然也很擔心，就怕會不會還有其他遊具也遭殃，不敢再讓孩子來玩。雖然警方私下透露，已用了2年的滑索，外層塑膠皮可能是自然破裂，但裡面究竟是人為插針，還是鋼纜意外斷裂穿出，週一（12日）公所派人勘查，最快週二（13日）就能知道解答。

