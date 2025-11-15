獨家／公審台遊客「老闆」關IG、拍片歉 旅行團行程也曝光
您記得昨天（14日）16名台灣團客到義大利的一間披薩店用餐，因為只點五份披薩，遭店家拍影片公審的新聞嗎？風波不斷延燒，店家也拍影片道歉，大喊「我愛台灣」想要滅火。這個旅行團的行程，他們入住蒙特卡蒂尼的飯店，位處佛羅倫斯和比薩之間，從行程表來看，飯店距離鬧區的Pizza走路大概13分鐘。
義大利披薩店業者：「我想為我之前拍的影片，向所有中國人道歉，我非常非常喜歡中國人，你們真的都很棒，都是非常好、非常善良。」
不滿台灣客16人只點5份披薩，就拍影片上傳公審，事隔一天，披薩店業者再發影片道歉。義大利披薩店業者：「我之前也去中國度假過，真的很美很好，你們都很優秀，我真的很喜歡你們，我再一次向你們道歉，為我拍的那支影片致歉，我也想向所有台灣人道歉。」
但明明就是罵台灣人，卻是先大讚了中國人，最後才跟台灣道歉。義大利披薩店業者：「我向大家道歉，台灣加油，中國加油，我愛你中國，我愛你台灣。」
義大利披薩店業者：「這些就是蒙特卡蒂尼的觀光客，也跟你們打個招呼，還有滾開吧，親愛的我才不在乎呢。」
對比，下架的影片跟老闆口中說義大利人愛開玩笑，真的差很多。而這16名台灣客是11月初由某旅行社帶的團客，要玩義大利10天，其中一天的行程因為會去托斯卡尼，所以才住在溫泉小鎮，而會去那間披薩店，是因為跟飯店距離不遠，走路才13分鐘。
義大利北部的小鎮蒙特卡蒂尼，位在托斯卡尼的中心地帶，約一小時就能到佛羅倫斯、比薩等城市，而它還被稱為是歐洲最好的溫泉鎮。
旅行社副總Nick：「它就是一個以溫泉為主題的一個特色小鎮，但亞洲遊客很少很少，非常少，就跟台灣人（泡溫泉）的風格都不太一樣。歐洲來講的話，泡溫泉有時候就是一種醫療的療程啦。」
但景點相對冷門，國內僅有少部分旅行社有出團，這回因為公審台灣客事件，也意外讓不少人認識當地，如今店家誠心道歉，也希望風波能順利落幕。
