獨家／「公設」過年前斷電！管委會捲官司「沒錢付電費」

管委會戶頭只剩下1千多塊，200多名住戶面臨斷電危機。（圖／東森新聞）





台北的皇宮綠園社區，因為沒有錢繳公用電費，將在農曆年前被斷電。原來7樓的住戶因為漏水問題，要求管委會支付121萬的修繕款，管委會付不出來。最後法院下了支付命令，竟是要求住戶不能繳管理費、停車費，但這樣一來，管委會斷了收入，如今戶頭只剩下1000多塊，200多名住戶面臨斷電危機。

再一個禮拜，社區就會面臨「斷電危機」，電梯不能搭，水也抽不上去。管委會主委戴先生實在很憂愁，好好的社區怎麼會淪落到沒錢繳公用電費？整件事得追溯到4年前。

廣告 廣告

皇宮綠園管委會主委戴先生：「這一塊白色的部分，廠商是修最多次的。」

這處社區就位在台北北投，已經建立40多年了，頂樓老舊經常漏水。主委戴先生指控，前任主委在111年私自與7樓某位住戶簽了調解筆錄，後來再度漏水，這位住戶便依照協議內容，要求管委會得負責修繕，甚至一狀告上法院。

皇宮綠園管委會主委戴先生：「現在7樓這個住戶要跟我們求償121萬，在111年，我們的基金社區基金已經用盡了，已經沒有錢修繕了。」

由於社區管委會沒有錢可以支付，最後法院的執行命令下來，要求所有住戶不能向管委會繳管理費、停車費，但這樣無疑是雪上加霜。從去年12月到1月，管委會已經少了大約28萬的收入，如今帳戶只剩1000多塊，沒有錢繳水電。現在台電發出通知，要在2月12日斷電，等於農曆新年會有將近200位住戶公區域沒電，馬達沒電也沒有水可以抽到家裡。

大家焦慮到晚上根本睡不著，7樓住戶最辛苦，家裡漏水就算了，之後還可能面臨缺水危機。皇宮綠園7樓住戶黃小姐：「老人家坐電梯下來，沒電梯坐怎麼辦咧，就很緊張，每天都在打聽怎麼辦。」

雖然管委會向地院提出聲明異議，但一個多月了還是沒等到回復。士林地院則表示，一切會依法處理，台北市建管處的公寓大廈科則說，這種案例非常罕見，過去並沒有發生過，由於是民事案件，政府也無法介入處理。但管委會找盡所有方法，始終得不到解方，最後辛苦的仍是無辜住戶們。

更多東森新聞報導

獨家／踢到「階梯」摔倒骨折！婦控停車場「關懷沒誠意」

「3生肖」今起財運登頂 威力彩8.7億有望入袋？

2026年國運籤「中上」廟方示警：這時恐有災害

