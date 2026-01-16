獨家／公車影像曝！女子錢包不見 竟持刀脅司機嗆「一起死」

女子手上拿著一把美工刀刺向司機，司機用盡力氣與女子僵持。（圖／東森新聞）





淡水客運682公車今天（16日）上班尖峰時段，從八里站發車，但就在行經台北市北投區時，有女乘客持刀攻擊司機。《EBC東森新聞》獨家取得車內的行車紀錄器影像，還原女乘客當時一從後門上車，也沒有刷卡，就直接走向駕駛座，威脅司機「我的錢包不見，載我去派出所，不然就全部一起死」，並拿出美工刀行刺，被機警的司機一個轉身，當場制伏。

女子上公車沒刷卡，直接走向駕駛座。失控持刀女子vs.公車司機：「妳在車上不見的嗎，（我的錢包不見了，我要去警察局。）」

女子沒頭沒尾說錢包不見了，司機邊開車邊耐心回應，但是下一秒...失控持刀女子vs.公車司機：「你是北投人嗎，你是的話你賭一把，不然我們就全部一起死，（妳幹什麼，妳現在在幹嘛啦，啊啊啊啊啊，趕快幫我報警，啊啊啊啊啊。）」

情況相當危急，因為女子手上就拿著一把美工刀刺向司機，從乘客視角，司機用盡力氣與女子僵持，保護整車乘客。失控持刀女子vs.公車司機：「放手，啊啊啊啊啊啊。」

車內乘客目擊民眾：「一開始是...就是聽到大叫，然後大家就往...就是抬頭看，司機就是叫我們就是往後，盡量在後面，就往後，不要到前面去。其他乘客也有說，好像手上有拿一把美工刀。」

救護人員vs.公車司機：「把黃色的按鈕打開，黃色的黃色的那邊，（對對對，推往前推），等一下等一下等一下，走開，啊啊啊啊啊啊，她有刀，走開，她有刀欸，（刀子在哪裡。）」

事件發生在今日上午8點，上班尖峰時段，淡水客運682路公車八里往社子方向，女子從復興崗站上車，短短一分鐘之內失控亮刀，意圖挾持司機，7分鐘之後警方趕到。

警方vs.失控持刀女子：「啊，放開，不要動，走開，（先上銬，先上）。」

根據了解，31歲女子是徒步從租屋處走到公車站，目的地不明，由於情緒也還沒有平復，實際狀況還要調查，被警方依照恐嚇罪嫌移送法辦。

