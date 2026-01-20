獨家／「六條通緝」賊連竊3戶！掃光勞力士、精品皮帶

嫌犯鎖定未關窗的住家，進行偷竊。（示意圖／東森新聞）





新北永和發生連續竊盜案，共有3戶遭竊，損失73萬元，被偷的包含勞力士、名牌皮帶、戒指、外幣等等，竊賊專挑貴的下手。《EBC東森新聞》獨家找到受害屋主，更發現竊賊還自備工具，從屋頂綁繩索，一路往下延伸，甚至看到監視器還會先用外套遮住。警方調查，他偷遍雙北，身上背有六條通緝。

員警一前一後攔截竊賊。員警vs.竊賊：「熄火，下來，蹲著。」

在女朋友面前狼狽遭逮，他犯下連續竊盜案，偷遍大台北，其中新北永和就有3戶被他闖空門，共損失73萬元。他專挑貴的下手，不只偷了要價36萬元的勞力士「白色探險家二號」，還有8條名牌皮帶，包含Gucci、Burberry、Coach等，名牌戒指也全都拿走。

失竊勞力士與精品受害住戶：「防盜窗被破壞，竊賊是破窗進來的，然後我就發現房間整個被翻得很亂，我覺得很囂張啦。被偷精品像皮帶啊，加一加損失將近70萬。」

其中一戶損失69萬元，另外兩戶則被偷2萬5千元禮券還有外幣。竊賊鎖定監視器較少的「頂樓」犯案，還自備工具，綁了一條超長細繩，從頂樓一路往下延伸到2樓。

失竊禮券受害屋主：「一打開就發現有一條繩索，我在猜可能是輔助用的吧，應該主要是踩著這個，知道我們窗戶沒鎖，就可以爬進來。」

屋主還原經過，一開始得知樓上租客遇上竊賊，趕回來處理，卻發現自己家也被翻箱倒櫃。失竊禮券受害屋主：「我都已經做成這樣，想說應該不會有人再去爬，可能他就踩屋頂跨過去。」

《EBC東森新聞》實際回到現場，屋主猜測當時小偷偷完第一戶之後，還不罷休，繼續往後走，翻過陽台再往下爬，偷另一戶。

受害屋主：「他可能是整個翻過去，爬過去往下，就我們一般人來說，他真的很大膽。」

45歲竊賊偶爾打水電零工，身上經常攜帶工具，鎖定一樓大門未關好的公寓進入行竊，還會玩變裝躲避追緝。這回載著女朋友趴趴走時被逮，警方更發現他身背六條通緝，全都是竊盜案件。

