獨家》共諜差點進入北市府！蔣萬安核心幕僚傳為牽線人

[Newtalk新聞] 藍營幕僚林岳龍日前涉入共諜案，檢調偵訊後以涉犯《國家安全法》，諭令10萬元交保，並限制出境出海。消息人士指出，台北市長蔣萬安的核心幕僚、有給職市府顧問顏邦峻，曾要將林塞到北市府衛生局擔任機要，但遭到時任衛生局長陳彥元否決。對此，台北市政府今（1）日表示，從未對林有任何人事安排，相關說法與事實不符。

林岳龍過去曾分別擔任國民黨立委王鴻薇、許宇甄、林倩綺等人的助理，並是台北市議員王欣儀的兼職小編。他曾於2022年以新黨籍參選台北市議員落選。他臉書頁面發文停留在6月9日，並嗆立委沈伯洋是國安大漏洞，結果自己隔天就被以涉入共諜案抓走。

據消息人士指出，林岳龍曾與蔣萬安的核心幕僚顏邦峻聯繫，顏並協助要將林塞到台北市衛生局擔任機要。不過，該人事案被時任台北市衛生局長陳彥元阻擋。因此，涉入共諜案的林，並未稱心如願進到市府。

該人事安排案發生之時，林岳龍尚未被以《國家安全法》偵辦。不過，由蔣萬安的核心幕僚顏邦峻引薦入市府，也令人非議，雙方是否有一定程度的交情，值得關注。

對此，台北市政府副發言人蔡畹鎣今天回應，市府從未對該人士有任何人事安排，相關說法與事實不符。

顏邦峻目前是台北市政府有給職顧問，其為律師出身，一路與蔣萬安打拚，並曾擔任蔣的國會辦公室主任。在蔣第一次競選市長期間，顏更視為是「決策鐵三角」其中一人，與蔣萬安親姐姐蔣蕙蘭、時任政大教授俞振華並列。

