獨家／具俊曄製作大S雕像幕後過程催淚曝光 「因為愛情如死之堅強」

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

大S徐熙媛過世一年對年之際，具俊曄為她製作雕像，選在2月2日這天在金寶山揭幕。藝術總監李承道曝光具俊曄幕的製作過程。具俊曄先生並不如外界所描述的那般脆弱或不堪。他確實在失去摯愛後跌入低谷，卻並未被悲傷帶走；相反地，他以持續生活、持續創作的方式，守護著熙媛的名字與存在。因為愛情如死之堅強。讓思念有了形體，讓愛，繼續前行。

大S雕像碑文全文：

徐熙媛 1976-2025

熙媛的永恆軌道 | Eternal Orbit of Hsi-Yuan

具俊曄 謹立

這是一座為熙媛而存在的宇宙。

她的丈夫具俊曄以雕塑為她留下一條不會終止的軌道，讓思念持續運行。

九個立方體如行星般圍繞著熙媛——它們既是Koo最核心的創作符號，也是一段被長久支持、溫柔守望的藝術人生。「九」在韓語中與「Koo」同音，是熙媛最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。

她所凝視的南方 208 度，連結著臺北、家人與愛的所在；同時也標記了 2 月 8 日—一個使愛情完成並延伸至永恆的日子。

在這條軌道上，時間不再終結，愛仍持續運轉。

2026.2.2

為大S而生 靜靜佇立的一座宇宙

藝術總監李承道說明這件名為《熙媛的永恆軌道》的雕塑裝置，是一座只為徐熙媛而存在的宇宙。整體佔地約七十二平方公尺，主體高度超過三百三十公分，以不鏽鋼與黃銅鑄造而成。材質的選擇，不只為了堅固，更象徵時間的重量與記憶的長度。不喧嘩、不炫目，靜靜佇立在金山，面向她一生最熟悉的台北天際線。

具俊曄丈夫之愛 讓思念永遠不會終止

這不是一件商業藝術作品，而是一位丈夫，為摯愛留下的生命軌道。具俊曄沒有選擇用公開言語向世界解釋思念，而是把所有無法言說的情感，交給雕塑，交給時間。他用創作告訴世界：思念不需要被宣告，只要持續存在；愛情不必高聲證明，只要沒有停止運轉。

「九」的密語化作行星溫柔環繞

雕塑中，九個立方體如行星般圍繞著熙媛，形成一條穩定卻永不停歇的軌道。「九」是具俊曄創作中最核心的符號，在韓語中與「Koo」同音，也是熙媛生前最珍愛的數字，更是兩人之間只有彼此才懂的密語。

208度角指向她大S一生的家

雕塑所指向的南方 208 度，連結著台北、家人與愛的所在。這個角度，同時也標記了2月8日（2人結婚的日子）。那個讓愛情完成，並延伸到永恆的日子。方向，在這裡不只是地理座標，更是一條靈魂知道如何回家的路。

藝術夥伴選擇靜靜陪他走過

藝術總監李承道坦言，這一年裡，我必須同時是一位能在關鍵時刻給出設計判斷的藝術工作者，也必須是一位能夠安靜陪伴具俊曄先生走過艱難時刻的朋友。在不同時刻之間，來回切換角色，知道什麼時候該說話，什麼時候應該退後。

具俊曄沒有脆弱 他用愛撐住了一切

藝術總監李承道表示，具俊曄先生並不如外界所描述的那般脆弱或不堪。他確實在失去摯愛後跌入低谷，卻並未被悲傷帶走；相反地，他以持續生活、持續創作的方式，守護著熙媛的名字與存在。因為愛情如死之堅強。《熙媛的永恆軌道》不是紀念碑，而是一段仍在運轉的愛情。

藝術總監李承道說明大S塑像的意義：

本計劃為一件大Ｓ塑像與抽象物件並置的裝置藝術，協同臺灣頂尖美術製作團隊，歷經數月的反覆討論修正，最終以不鏽鋼與黃銅鑄造完成。整體裝置呈現範圍約為七十二平方公尺，雕塑主體高度約三百三十公分。



製作人 具俊曄

藝術總監 李承道

監造團隊 道道藝術 拼拼藝術

攝影 符碼視覺



我並不將這件作品視為我們的共同創作。我始終提醒自己，這是一件完全屬於具俊曄先生、獻給熙媛的作品。我所做的，是協助他把情感轉化為一個能夠被時間承載的形式，確保作品在造型、材質與結構上，能夠長久而安定地存在。

