獨家／再傳中國滲透 台派美女學者遭爆收紅錢

廖雨詩請倫敦街頭藝術家畫台灣國旗，然後拍照貼臉書，營造她的台派形象。翻攝自廖雨詩臉書

號稱台派美女學者的廖雨詩，近年積極經營綠營關係。但《鏡報》接獲爆料，指她收受疑是來自中國國台辦的「紅錢」，並與對岸人員在外國接觸，交換政局訊息，嚴重踩到國安紅線。

十一、二月間，身材高挑，有著一雙靈動大眼，下巴削瘦，留著大波浪長髮的美女台派學者廖雨詩，在她的臉書貼出一張張在英國、克羅埃西亞等地旅行的美照，趴趴走當中還邊在媒體發表評論，討論台灣的國防外交問題。

街上一個裝置藝術，上面的中國五星旗旁寫著「自由無價」四個字，她看到覺得「好諷刺」；她遇到一位街頭藝術家，要對方就地畫起台灣國旗，還帶著藝術家當場大喊「Taiwan Number One！台灣讚讚讚！」，風格真的很台派。

廖雨詩曾在民進黨中央擔任過祕書長特助、青年總部負責人，近幾年在泛綠台派內經營人脈與發表言論，都頗為積極，常跟人提到「佳龍」(指外交部長林佳龍)是她老闆，感覺與綠營黨政高層很有關係。

但《鏡報》接獲爆料，發現廖雨詩不但在私人感情關係上，有著相當誇張的「削凱子」行徑，更嚴重的是，在她所塑造的台派學者形象下，實際上卻有著收受中國「紅錢」的行為，有些甚至可能已踩到國家安全的紅線。

據一位與廖雨詩交往過的C男（化名）向《鏡報》指證，從今年一月到九月，廖雨詩經由他就收受了包括人民幣，及不明來源的美金、英鎊，總計達近台幣500萬元。

其中，人民幣的部份，廖跟他借用戶頭，共有12筆、總計57萬的人民幣匯款，相當台幣250多萬元（見附表），先匯入C男在中國的戶頭，他再以當時的匯價，換成台幣給廖雨詩。

《鏡報》調查發現，在C男的匯款明細中可以看到，這12筆錢分別來自中國的：光大銀行、華夏銀行、中國銀行合肥包河支行營業部等三家不同銀行的帳號，匯款人寫的卻都是同一個人名：「鄭成琳」。

廖雨詩被爆疑收紅錢明細。資料由C男提供

C男收到人民幣匯款後，就會以等值的台幣轉帳給廖雨詩，並發Line簡訊給「廖教授(淡江大學)」，通知她已入帳，並附上他的銀行帳號末5碼，請廖確認收支明細。

C男表示，他曾問過廖雨詩，這些錢是什麼來由，廖只說是「國台辦」，就不再多說，C男因為在中國有開公司，常要用到人民幣，而他當時與廖正在交往，覺得這匯款轉台幣也只是幫點小忙，就沒多問，這樣的匯款就一直持續進行，直到9月19日，他又收到兩筆各5萬元的人民幣匯款才停，後來他們關係生變，漸行漸遠。

平常在淡江大學及亞東科大任教的廖雨詩，看起來與臉書上的她頗有差異。

除了人民幣匯款的「紅錢」之外，在C男與廖雨詩的交往過程中，廖雨詩還曾交付七萬美元及二千英鎊現金（相當台幣227萬多元）給Ｃ男幫忙換匯為台幣，Ｃ男覺得這些外幣現金尤其特別，因為外幣換匯，銀行端是有管制追蹤的，廖是否想經由這個方式躲避追查，不免啟人疑竇。

Ｃ男表示，當時雖覺有異，但因自己在熱戀中信任女友，並未深究，直到兩人感情生變，回想起來才驚覺恐已淪為洗錢工具。

廖雨詩紅色金流。鏡報整理繪製

收受金錢之外，C男和廖雨詩曾分別到過越南和泰國，廖到當地都說要與國台辦的人開會、見面，「她都說是要見一個叫小北的人」，有時一出去就是一整天，但C男沒有見過這位「小北」。

C男表示，他們交往期間，小北常常連絡廖雨詩，也沒有特定時段，只要接到「小北」的電話就會離席去接，頗為謹慎，有幾次他約略聽到，廖就是在和對方說一些對賴清德以及對台灣政局的分析，或者是賴清德可能會說些什麼？會如何回應一些時事，而廖與小北連絡後，就經常是去發email或寫稿，C男表示，廖雨詩曾跟他說過，她與國台辦的人之間的關係，「千萬不可以講」。

廖雨詩與支持台派的名人矢板明夫合照，積極經營關係。翻攝自廖雨詩臉書

針對廖雨詩涉嫌隱身台派卻收受紅錢一事，熟悉兩岸情報運作的人士分析，中國對台情報工作多頭馬車，部分外圍單位預算有限，確實可能吸收這類學者，利用其吹噓的政商人脈來蒐集情資，但「即使提供的只是高層行程等瑣碎資訊，對國安也是一大漏洞。」

這位遊走在台派光環與紅色金流間的「美女學者」，究竟扮演什麼角色？檢調單位恐怕有必要介入釐清。



