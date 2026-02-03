獨家／再抓違規！年貨大街多店家「烏魚子」未標價

各式干貝、香菇、蝦米、小魚乾，年貨熱門食品包在透明塑膠袋內，在迪化年貨大街陳列販售。（圖／東森新聞）





北市消保官2號今年首次到迪化街調查，部分標價缺失攤商，雖然已經改正，但有店家販賣散裝糖果，只寫上名稱跟產地，沒有成分跟製造日期，涉及標示不清已觸犯食安法，另外也有賣烏魚子，還有干貝、香菇業者也都沒有標價，遭消保官開單要求改善，但業者卻囂張嗆說，沒標價消費者自己會問。

各式干貝、香菇、蝦米、小魚乾，年貨熱門食品包在透明塑膠袋內，在迪化年貨大街陳列販售，不過仔細看這上面通通都沒有標價，這明顯違法消保法，但店家卻認為問題不大。

記者vs.迪化街店家：「有的客人一來就知道說多少錢了啊，對啊都是做熟客，又不是說一般的路邊攤。」

同一條街上有問題的還有這一包包獨立包裝的烏魚子，雖然根據大小不同分開販售，但只有商品卻沒有價格。

北市簡任消保官葉家豪vs.迪化街店家：「販售商品的話，就是我們的資訊要充分正確，所以這譬如說烏魚子啊，你應該要跟其他的商品一樣，就是要都標價格，我們明天之後，那我們就會來複查，啊如果說還是一樣，沒有標（價）的話（就會開罰），每一片都要標價啦。」

隔壁店家更誇張，不只部分烏魚子沒有標價，乾魚皮也沒有價格。

北市簡任消保官葉家豪vs.迪化街店家：「（啊這個魚皮呢），啊魚皮沒打到（價格），我們那邊有打拍謝，（這個要幫我補一下（價格）喔。）」

北市消保官2號起大動作稽查，要求有問題業者限期改善標示價格，否則再被抓到可處最重10萬罰鍰，同時間衛生局稽查也發現，年貨大街好幾家業者販售的冰棒或是顏色繽紛的糖果，外箱雖然有商品名稱跟產地來源，但成分、製造日期、廠商名稱等等細節通通都沒有，也違反食安法，最重可處400萬罰鍰。

民眾：「就還是要標示清楚會比較好一點，就是可能吃壞肚子，好像也沒辦法找源頭是什麼。」

至於前一天稽查，被要求限期改善的業者，像草莓大福或春聯攤商都已經改正，消保官天天出動，就是要確保民眾，買年貨別成了冤大頭。

