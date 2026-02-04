獨家／冒死拍下新疆集中營鐵證 中國青年關恆獲釋

曾冒死拍攝侵犯維吾爾族人權集中營畫面的現年38歲中國青年關恆，去年8月遭到美國移民暨海關執法局(ICE)逮捕拘留，在經過各方的法律援救後，繼今年初於紐約州移民法庭獲得庇護許可，關恆終於在美國時間3日獲釋，重新獲得自由。

關恆是在2020年孤身進入新疆，根據媒體曝光的大規模關押設施線索按圖索驥，拍攝了大量一手影像資料，證實了其中絕大部分設施的存在及功能。關恆次年在無簽證的情況下渡海進入美國尋求政治庇護，但在2025年因一場誤會而遭移民執法人員逮捕，面臨遣返中國或烏干達的困境。

而鑑於新疆問題的敏感性，關恆一旦回到中國，必將遭受嚴酷對待。經過一系列法律流程，關恆終於在今年1月28日在紐約州移民法庭獲得庇護許可，但直到3日才獲釋，和從台灣赴美的母親開心擁抱。