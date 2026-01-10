獨家／冤冤相報何時了！男不滿被檢舉 設跑馬燈詛咒

店門口一個LED跑馬招牌，寫著各種咒罵檢舉達人的字樣。（圖／東森新聞）





高雄福德三路有一間監視器專賣店，店門口有一個LED跑馬招牌，寫著各種咒罵檢舉達人的字樣，不是詛咒生重病，就是詛咒檢舉人出意外，怨念這麼深也引來路人側目。會這麼做是因為半年前店門口一件車禍意外，當時老闆提供影像給警方，車禍的其中一方不滿，認為影響求償，事後照三餐惡意檢舉，他才會用這麼強烈的字眼反擊。

監視器專賣店門口掛了個跑馬燈，每天詛咒檢舉達人出意外，不然就是希望對方生重病，更直接點名這位女檢舉人，騎了台破機車四處檢舉，後面還有一長串污辱字眼，看來這怨氣深不可測。

路過民眾vs.記者：「我剛過來看是有點嚇到啦，可以再文雅一點，然後講這件事情可以用不一樣的方法。」

路過民眾vs.記者：「罵得太過，不合適啦。（是說他的怨氣很重是不是）。嘿啊，詛咒這樣太過重了。」

這用詞激烈的LED跑馬招牌，位在高雄的福德三路上，老闆說他先前好心提供監視器給警方，沒想到卻招來報復性檢舉。

事情要回到去年6月，老闆的監視器拍到騎士在隔壁買了麵線糊騎車離開，後方一名粉衣阿桑減速，結果第三名女騎士閃不及自摔往前噴。監視器老闆說，這名摔車女騎士事後想跟粉衣阿桑求償，但因為他的關鍵畫面求償敗訴，女騎士則把怒氣轉到他頭上。

記者vs.監視器專賣店老闆：「減速那個女生去告她，要求賠償40幾萬，可是警察調資料說證明她自摔，（所以報復你），對，她就不爽。」

《EBC東森新聞》實際在現場觀察，福德三路因為路幅不寬、車流也大，只要一個臨停，很有可能就會影響後方車流，因此附近住戶都把汽車或機車停騎樓，女子疑似咬著這個點惡意檢舉。

監視器專賣店老闆：「我被開了2張罰單，那個女的還站在對面，叫警察開完單才能走，她在那邊看。所以我為什麼會打這個字你知道嗎？因為不要以為我不知道這是誰，其實我知道她是誰。」

家門口有車禍，老闆熱心提供監視器，反而被檢舉違規，老闆覺得好心沒好報，用強烈字眼發洩情緒詛咒檢舉人，雙方一來一往，冤冤相報何時了。

