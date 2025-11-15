獨家／冤枉！陳家烏魚子「遭冒用」 詐團寄榨菜、地瓜矇騙買家

大家陸續收到榨菜或是地瓜才發現自己被騙了。（圖／東森新聞）





進入烏魚子的產季，有詐騙集團盯準這波商機，冒充知名伴手禮店「陳家烏魚子」，不僅廣告照搬，還創了一頁式網站，價格跟官方相比打了2到3折，導致上百人受害。大家陸續收到榨菜或是地瓜，才發現自己被騙了，業者目前也緊急報案，希望能盡快逮到人。

揪斗馬得，明明訂的是高級烏魚子，怎麼箱子一打開，跟說好的不一樣。受害民眾：「烤地瓜？」

不死心拆開來看，沒想到裡面還真的是地瓜，看到這一幕，民眾的心涼了一半，發現事情似乎不太妙。受害者蔡先生：「我就很傻眼啊，我本來想吃烏魚子，怎麼變烤地瓜？可是地瓜可是看起來好像又有點像烏魚子，然後試吃一小塊，還真的是烤地瓜。」

但受害人還不止他，也有人收到整箱榨菜或是中國醃漬食品，但就是不見烏魚子的蹤影。大家氣得向店家投訴，才發現自己訂的「陳家烏魚子」全部攏是假，連業者本人也很冤枉。

陳家烏魚子老闆陳佳麟：「在詐騙集團公司收到貨錯誤，被詐騙投訴無門，就變成反過來找我們店家。所以我們最近啊，店家的臉書官網什麼，都被罵翻了。」

進入冬天，烏魚子產季也即將開始，詐騙集團看準這波「商機」，盯上台灣百大伴手禮，以「陳家烏魚子」的名氣在臉書上瘋狂推播廣告，不僅影片照搬，連一頁式網站的圖片內容，也做的正版一模一樣，商品特色、購買評價全都有。

以店內的價格來說，30片烏魚子售價6000元，50片則是10000元；但詐騙網站「跳樓大拍賣」，30片只要1590元、50片1890元，等於打了2到3折，罕見的「佛心價格」導致上百人受騙。

陳家烏魚子老闆陳佳麟：「我們有查詢它（詐團）的系統，它是詐騙集團委託另一家代寄代收付公司寄貨收款，所以你只要收到詐騙的上面的地址，那個是代寄公司，又不是詐騙公司。」

目前店家已經報警處理，對於遭到詐騙的顧客，會免費贈送烏魚子禮盒，更呼籲消費者認清正版網站。如今業者只希望不法份子能儘快落網，別再讓更多人落入這場「烏魚子陷阱」。

