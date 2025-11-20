獨家／冬天必備？韓風「毛毛鞋」吹進台 實穿評價兩極

說到冬天穿搭，最近韓國掀起一波「毛毛鞋」旋風，這股風潮也穿進台灣。（圖／東森新聞）





說到冬天穿搭，最近韓國掀起一波「毛毛鞋」旋風，這股風潮也穿進台灣，不論是拖鞋、洞洞鞋、短靴通通都要毛茸茸，因為不只保暖、方便，部分厚底設計還能顯腿長。只不過北台灣的冬天總是陰雨綿綿，毛毛鞋不只不防水，部分材質淋了雨還會臭，實穿度有點低。

從裡到外都是毛茸茸，一秒穿脫，就像踩進雲朵般軟綿鬆厚。不只拖鞋款，還有短筒、雪靴和厚底靴，配毛衣、熊熊外套都有型，方便保暖拉長腿型，被說是本季韓妞最愛。

有看懂嗎，跟上毛毛潮流的還有這熟悉洞洞鞋，冬天一來，洞也通通被毛填滿，國外甚至還有部分門市可以把原版塑膠底加進毛毛內襯，就連運動品牌愛迪達、New Balance、PUMA新品通通毛起來。

到底多夯，《EBC東森新聞》上街直擊，隨便就看到1、2雙，確實可愛百搭，但缺點在這裡。民眾：「怕水啊，可是這很舒服啊，因為會保暖啊。」

民眾：「因為我不喜歡這樣子很厚重，可是我的腳會冷，因為我的腳很常出汗，所以應該不會買。」

毛毛鞋最怕水，偏偏北台灣的冬天，雨下到懷疑人生，如果是人造毛，穿一穿可能發臭，實穿度也因為下雨頻率大幅降低。

民眾：「我很少穿，怕它濕掉。」

民眾：「用夾子把它曬乾就好。」

那毛毛鞋碰到水到底怎麼清潔？人造毛可手洗或機洗，再放到通風處晾乾；純羊毛只能乾洗或用濕布擦，如果淋濕了一定要馬上擦乾或烘乾，避免毛結塊甚至發霉。毛毛鞋一雙動輒好幾千，照顧起來「毛」也很多，就看為了跟上流行，大家願不願意買單。

