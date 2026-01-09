獨家／冬天生意好！桶裝瓦斯卻「連3漲」 火鍋店成本月增6000元

桶裝瓦斯又漲了！（圖／東森新聞）





桶裝瓦斯又漲了！去年11月、12月才漲價，今年1月，每公斤又漲了一元。火鍋店業者無奈，冬天正是旺季，店內每天都會用掉一桶50公斤的瓦斯，漲價後，一個月的瓦斯費就多了大約6千元，就怕漲價後，客人全跑光，這些成本只能先自己扛。

大火點燃小火鍋熱氣蒸騰，蔬菜、肉片還有各式好料，讓人看了口水直流，進入冬天火鍋店人潮滿滿，但業者卻笑不出來，因為現在不只食材貴，瓦斯價格更是一漲再漲。

11月到現在才三個月，但是桶裝瓦斯已經連漲了三次，以一桶20公斤的桶裝瓦斯來講，就漲了70元，讓小火鍋店業者直呼這個成本真的撐不住了。

從數字上來看真的很有感，去年11月每公斤調漲0.45元，12月漲幅最大每公斤漲了1.7元，這個月初則是調漲1元。

小火鍋店業者說冬天生意好，一天都會用掉一桶50公斤的瓦斯，調漲前一桶大約1500元，調漲後一桶要1700元，現在一個月的瓦斯費5萬1，比之前貴了6千元。

小火鍋店廚房長陳小姐：「現在就只能先自己扛，因為一直調漲的部分來說，其實很多人也是在講怎麼一直在漲這樣子，原物料都沒有多，可是其實是因為原物料一直漲，我們沒辦法接受，才會這樣。」

不僅火鍋店頭很痛，雞蛋糕店業者也說自己是小本經營，每天會用掉一桶20公斤瓦斯，三個月連漲，負擔真的很大。

雞蛋糕店業者：「唉...漲價好像有點困難，我們也是再看看吧。」

瓦斯行業者就透露，現在天氣冷用火的需求也增加，不管是家庭還是餐飲業，叫瓦斯的人都很多，大家對於這三波漲價，非常有感。

瓦斯行業者李小姐：「好幾年沒有漲了嘛，所以大概一次不敢漲太多，所以它（中油）就分次調漲，讓我們有緩衝啊。」

中油則回應這波調漲，是為了適度反映成本，但若餐飲業者們撐不住，將這些壓力轉嫁，接下來漲的恐怕就不只是瓦斯，而是餐桌上的那一餐。

