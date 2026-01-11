獨家／冬天騎車手凍僵！ 手套外再加「洗碗手套」擋風？

民眾突發奇想把家中洗碗用的塑膠手套，套在一副手套外，意外發現防風效果相當不錯。（圖／東森新聞）





冷氣團接力報到，騎機車通勤族面臨急凍酷刑，騎到手快凍僵，市面上專業防寒手套價格又不低，因此有人突發奇想，把家中洗碗用的塑膠手套，套在一副手套外，意外發現防風效果相當不錯，這樣的「省錢保暖法」引發討論。不過實際上路後，發現在轉動油門時得特別用力，多少影響龍頭操控安全。

戴上一般防寒手套後，外面再加上一層家庭用洗碗塑膠手套，《EBC東森新聞》實際上路試試看，騎了一小段後，發現確實相比只戴一般防寒手套更能夠阻擋風灌入。

民眾：「這個風會透過去，這個風透過去會冷啊。（洗碗手套）這個不會啊，因為騎車你在外面擋風啊，為了保護手啊。」

民眾：「好，這個我贊成，這個是好看但不實用。】

民眾：「會有點幫助，但是我認為這個洗碗的不要這樣用。」

部分人覺得，選擇手套時還是會在意外觀造型，但戴著洗碗塑膠手套上路，造型多少太特殊，和一旁配戴專業防風手套的騎士形成強烈對比。不過高級防風手套一副動輒要價1200元，反觀家庭用的洗碗塑膠手套，一雙只要36元，價差將近33倍。

織品系教授解釋，專業手套為了透氣排汗，會有微小孔隙讓冷風灌入；反觀廚房用的「橡膠洗碗手套」，因為材質完全不透風、不透水，反而能徹底阻絕寒風。但洗碗手套內已經戴一副手套下，騎士手指也會有點緊有點卡，騎乘時在轉動油門得特別用力，多少影響龍頭操控安全。

另外還有人推像是炸物攤、手扒雞常用的透明塑膠手套，在手套內加一層手扒雞手套，說是保暖效果奇佳，不過容易破。省錢之餘，建議還是選擇專業的防寒裝備，免得省了小錢，反而傷了自己。

