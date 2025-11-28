獨家／冬季限定！台中景觀餐廳推「炭燒牛肉爐」賞夜景邊吃鍋

加上銅製的煙囪鍋，讓火鍋充滿炭燒香。（圖／東森新聞）





氣溫逐漸下降，許多民眾都想吃個熱騰騰的火鍋暖暖身。台中龍井一間景觀餐廳，除了能一邊欣賞海線夜景，最特別的就是店家的牛肉火鍋，有別於一般火鍋是用肉片，這間選用的是整塊的牛肉，加上銅製的煙囪鍋，讓食材充滿炭燒香。另外在太平一家懷舊的酸菜白肉鍋，使用自己釀製的酸白菜，湯頭酸爽鹹香，同樣也使用銅製鍋爐加木炭，吃起來有炭味加酸菜香，口感特別獨特。

熱騰騰的火鍋一端上桌，立刻散發濃濃的炭燒香，還有牛肉香味，天氣實在好冷，坐在山上看夜景，一邊品嘗特殊的炭燒牛肉爐。

民眾：「就是它很像那個神燈，打開然後哇有點驚喜這樣，看的時候覺得蠻新奇的，歷史課本上面有看過。」

特殊造型的鍋具，跟酸菜白肉鍋一樣，銅製的煙囪管，放入木炭加熱。這間位在台中龍井的景觀餐廳，擁有絕佳的遼闊夜景視野，一邊用餐，還可以遠眺台中海線百萬夜景。冷空氣發威，業者順勢推炭燒牛肉爐。

民眾：「因為外面的火鍋可能都是一些肉片之類的，但是這邊都是塊狀的，這種是比較嫩，另一種是比較硬的。」

鍋底採本土牛大骨熬煮，裡面有厚切牛肉片、招牌牛肉丸，還有大白菜、凍豆腐等配料。食材吸飽湯汁，再搭配炭燒香，冬天就是要這一味。

景觀餐廳業者：「比較會有那種木炭香，用炭火煮反而比較不會像用鍋類這樣煮，鍋類煮會比較乾。」

另一家在台中太平的懷舊酸菜白肉鍋，主打使用店家自己釀製的酸白菜，純手工製作，讓湯頭清香酸爽，煮到後面轉為濃鹹口感，還自帶一股獨特的炭燒香。最重要的因素，就是這個獨特鍋具。

景觀餐廳老闆陳先生：「因為要加熱，所以要把那個蓋子蓋住，讓木炭的火熱這樣，你不要讓火那麼滾，就是要把上面那個蓋子打開。」

這種鍋子是用紅銅所製成，下面可以放入木炭，上面再插一根煙囪管。打開蓋子可以散熱降低火溫，關上蓋子之後就能蓄熱，因為炭火升溫較慢，就能讓食材保留獨特的炭香。天氣冷颼颼，主打戶外的夜景餐廳也推牛肉爐搶客，懷舊餐廳用自製酸菜白肉鍋，讓客人走進時光隧道。共通點是，讓炭燒香融入食材，冷冷的天一邊吃美食，還能取暖保溫。

